Григорий Юдин: "Это безумное чаепитие не отражает реальных настроений россиян"

Социолог, философ, профессор «Шанинки» Григорий Юдин считает, что участие или неучастие в голосовании по поправкам к Конституции не влияет на легитимизацию принимаемых норм, а плебисцит — «только предвестник более важных событий».

В своем Facebook эксперт объяснил, что главной целью избиркомов сейчас является увеличение явки, а региональным чиновникам и «всем этим суетливым тетенькам в избирательных комиссиях» абсолютно безразлично, голосуют граждане «за» или «против»: «Они вас вообще не замечают. Они должны дать цифры».

Однако это не означает, что противники поправок не должны голосовать: «Постарайтесь не фиксироваться на чересчур хитроумных соображениях – вы ничего не "легитимизируете", легитимность вообще не так устроена, а эта штуковина и так сейчас делегитимизирует себя так, как вы никогда бы не смогли при всём желании», — успокаивает ученый сторонников бойкота. Он также отмечает, что Владимир Путин сам организовал волеизъявление в таком формате, в котором от реальной позиции людей результаты «вообще не зависят».

Юдин считает, что по вопросу голосования гражданам «имеет смысл сосредоточиться на себе и на том, как принять разумное решение для себя», поступив так, как им кажется нужным, идет ли речь о голосовании «за», «против» или неучастии: «Если вас всё это бесит и вы хотите крикнуть, что вы против – не сдерживайте себя, сделайте это». Даже если человека заставило прийти на участок руководство, обращает внимание социолог, это не означает, что необходимо голосовать «за»: «Не бойтесь и проголосуйте "против". Никакое начальство об этом не узнает и вам ничего за это не будет – так же, как об этом никто не узнал на выборах в прошлом и позапрошлом году».

Тем же, кто сомневается, стоит ли поддерживать поправки, но видит в них привлекательные для себя пункты, эксперт советует проголосовать, а затем сделать вывод, насколько они оказались эффективны: «Если вам не хочется, чтобы чиновники и депутаты жили и хранили деньги за рубежом, а ресурсы качали из России, то поставьте себе цель через год проверить – правда ли вы больше не увидите сообщений об очередном министре или депутате, который имеет недвижимость по всему миру и учит нас патриотизму? Если вам хочется, чтобы у нас по закону не могло быть нищих пенсионеров, сделайте себе зарубку – проверить через год, стало ли их радикально меньше?»

Говоря о результатах голосования, Юдин объясняет, что они «не будут иметь отношения к реакции россиян на конституционную реформу».

Социолог также обращает внимание, что результаты независимых опросов впервые имеют столь существенные отличия с официальными результатами: «Цифры, которые вы увидите завтра в конце этого безумного чаепития, не будут отражать наши с вами настроения и отношение к этой конституционной реформе. Однако разрыв между этими цифрами и страной становится слишком большим, и удержать страну под гипнозом этих цифр будет тяжело. Этот плебисцит только предвестник более важных событий», — заключает он.