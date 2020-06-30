В Латвии запретили трансляцию семи телеканалов, связав их с Дмитрием Киселевым

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию относящихся к Russia Today российских телеканалов.

Как сообщается на сайте ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, таким образом ведомство выполняет установленные Советом ЕС санкции.

В сообщении указывается, что телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, поскольку являются «наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе» и находятся «во владении и единоличном ведении» гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Уточняется, что на Киселева последний попал под санкции «за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Сам Киселев, комментируя ситуацию, заявил, что не имеет никакого отношения к RT, передает «РИА Новости». «Это решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением», – рассказал гендиректор МИА «Россия сегодня». Он подчеркнул, что запрет не имеет юридического смысла, и добавил, что, по его мнению, Латвия должна «немедленно вернуть вещание RT в эфир». Отмечается, что на главного редактора RT Маргариту Симоньян санкции не распространяются.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Совет ЕС продлил санкции в отношении России на шесть месяцев.