Киселев похвалил "Медузу" за "донос" на фигурантов "Сети"

Традиционную «Культурную страничку» в своих «Вестях недели» Дмитрий Киселев посвятил новостям по делу «Сети» (организация запрещена в РФ). Поводом стало обнаружение в лесу под Рязанью останков, предположительно принадлежавших Екатерине Левченко – знакомой осужденных фигурантов «Сети».

– Ранее в этом же районе отыскали труп Артема Дорофеева. Артем Дорофеев был садистски убит членами молодежной анархистской группировки «Сеть», – утверждает Киселев. – По крайней мере, находящийся в бегах член Алексей Полтавец признался в этом убийстве и даже рассказал о мотивах: опасения, что информация о торговле наркотиками и подготовке террористических актов утечет на сторону.

Убийство Левченко и Дорофеева (если оно действительно было совершенно и именно так, как рассказывает Полтавец. – Ред.) Дмитрий Киселев называет «сюжетом Достоевского "Бесы"», где анархист-заговорщик Верховенский инициирует коллективное убийство засомневавшегося соратника Шатова с целью связать кровью свою группу».

Фото: скриншот // "Россия-1"

Ведущий «Вестей недели» уверен, что чуть ли не все защитники фигурантов дела «Сети» знали о совершенных убийствах, но малодушно молчали о преступлении, чтобы было удобнее оправдывать в глазах общества молодых людей, сидевших на скамье подсудимых.

– Ново по сравнению с Достоевским то, что современная культура вроде как оппозиционного протеста готова солидаризироваться даже с преступлением, закрывать на преступление глаза, дабы держать протестный строй, – по привычке развел руками в кадре Киселев. – Мы говорим о моральной готовности вроде интеллигентных людей согласиться даже с убийством, с явным преступлением. И как бы опустить это в своем сознании. А когда молодым людям из анархистско-террористической организации суд выносит приговор, то благородство они видят в том, чтобы якобы возвышенно протестовать.

Коллективные письма в поддержку осужденных направили десятки наших ученых, среди которых два члена РАН и шесть член-корров, сотни учителей. Среди подписантов – известные журналисты, врачи и издатели. Интересно, что информация о совершенных убийствах гуляла в этих кругах как бы втуне. А когда рижский интернет-ресурс «Медуза» опубликовал об убийствах и наркоторговле свое расследование, то виновата стала «Медуза».

На самом деле «Медуза», по мнению Киселева, не виновата. Она все сделала правильно.

– Медуза сейчас в позиции Шатова, которого убили заговорщики в романе Достоевского. Мол, именно она и донесла. Культурно? – задается вопросом Киселев, предоставляя зрителям самим подумать над ответом.