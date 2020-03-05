"Череп и кости лежали у болота": староста Лопухов первой увидела останки Левченко

У деревни Лопухи Рязанской области обнаружили останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой осужденных по делу «Сети» (организация запрещена в РФ). О возможной причастности левых активистов к убийству 19-летней Екатерины Левченко и ее молодого человека – 21-летнего Артема Дорофеева, пропавших еще в 2017 году, первой написала «Медуза» со слов Алексея Полтавца, скрывающегося за границей.

Полтавец признался в убийстве Дорофеева – тело молодого человека с признаками насильственной смерти было найдено охотниками неподалеку от деревни Лопухи Рязанской области в ноябре 2017 года. Там же, в окрестностях Красного болота теперь обнаружили останки, предположительно принадлежащие Екатерине. Алексей Полтавец утверждал, что девушку убил Максим Иванкин, которого приговорили по делу «Сети» к 13 годам лишения свободы по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков.

Sobesednik.ru выяснил у очевидца подробности новой жуткой находки.

Деревня Лопухи находится в 30 км от Рязани. Место глухое, нормальной дороги нет, и в такую погоду, которая стоит сейчас, добраться в Лопухи проблематично.

– Служебную машину следователей мы впервые увидели во вторник. Они приехали на внедорожниках, – рассказала Sobesednik.ru староста деревни Лопухи Наталья Крылова. – Поиски велись два дня с утра до ночи.

Интенсивные поисковые работы увенчались успехом. По словам Натальи, ночью в среду местный участковый разбудил ее и попросил проехать с ним на Красное болото, чтобы выступить в качестве понятой.

– Красное болото в 6 км от Лопухов, кругом лес. Когда мы приехали, на месте уже было много народу – из следственного комитета, прокуратуры. Было темно, они жгли костры, светили фонарями. Кроме меня, понятым был еще один мужчина из деревни. Я как увидела ЭТО, мне плохо стало! – с дрожью в голосе вспоминает Крылова. – На какой-то подстилке были собраны череп и кости. Рядом лежали истлевшие вещи. Я разглядела болонью жилетку. Меня еще попросили обратить внимание, что в кармане лежат наушники.

Как рассказала Sobesednik.ru Наталья Крылова, женские останки обнаружены совсем недалеко, метрах в 70 от того места, где в 2017 году было найдено тело Артема Дорофеева.