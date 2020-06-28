Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику

Продолжаем публиковать отрывки разговора с Сергеем Хрущевым, которые не вошли в наш материал в начале мая.

Вот как Сергей Никитич оценивал строгие карантинные меры, которые ввели многие страны во время пандемии:

– Панику создал ВОЗ. Потому что они там эти бюрократы хотели придать себе значение, но, к сожалению, наш президент (Трамп) поддался на это, когда приняли, что он не слушается профессионалов. Ну, вот он послушался профессионалов, и сейчас падение в Америке экономики больше, чем было при Великой депрессии. Одна только надежда, что, если быстро экономику откроют, то она будет быстро восстановливаться… благо еще не успели эти предприятия обанкротиться. А вот он уже почувствовал эту ошибку, объявил, что надо открыть экономику, правда, перепоручил это губернаторам. А губернаторы разные. Но во всех уже штатах практически проходят демонстрации, требуют открывать экономику. И это правильно. Я поддерживаю. Хотя и понимаю, что люди… Будет новый пик, будут больше умирать… Но если говорить, что этот вирус останется, все равно что будет происходить, нельзя же экономику каждый год рушить?

– 70% должно переболеть. Как при любом вирусе.

– Ну, кто-то переболеет, кто-то умрет. Раньше от воспаления легких, до того, как открыли пенициллин, тоже достаточное количество людей умирало. А до этого умирали от туберкулеза. Будут искать лекарство. Пока что не похоже, что его найдут быстро…