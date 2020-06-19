Сектанты завалили Москву листовками против вышек 5G

Чтобы «защититься от излучения», активисты требуют просить защиты у Солнца-Ярилы.

Группа из нескольких женщин в центре Москвы раздает листовки с информацией о губительном влиянии сети 5G. Одно из объявлений они вручили корреспонденту Sobesednik.ru.

Сайт солнце-поможет.рф, ссылка на который указана в конце воззвания, был создан при поддержке Светланы Лада-Русь (Пеуновой), основательницы нескольких окорелигиозных и политических объединений. Самые известные из них – «Академия развития Светланы Пеуновой» и партия «Воля» [запрещена на территории РФ], ликвидированная за экстремистскую деятельность. С 2016 года Пеунова находится в международном розыске.

Светлана Пеунова

Протесты по поводу налаживания сети 5G возникают во многих городах России. Особенно напряженная ситуация в Дагестане. В начале мая жители Северной Осетии из села Ногир даже сожгли вышку сотовой связи, приняв ее за оборудование 5G. В результате территория вокруг оказалась лишена коммуникации.

– История про вредность 5G появилась задолго до коронавируса – в момент, когда Америка начала торговую войну с Китаем и под ударом оказалась крупнейшая телекоммуникационная компания мира Huawei, которая лидирует в инфраструктуре 5G. Американские дипломаты давили на партнеров в Европе, чтобы те отказывались от оборудования Huawei. А чтобы добавить доводов, появилась история про вред 5G. Я не люблю истории заговоров, но здесь все было достаточно очевидно, – объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – То, что происходит в России, — это просто отголоски. Люди видят, что происходит где-то там, и им кажется, что у нас должно происходить то же самое. Ведь, как правило, вышки поджигают там, где образованность населения оставляет желать лучшего.