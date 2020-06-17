Небо для блатных: самолет Кадырова в Швейцарии, Медведевой – на Кипре

ВИП-самолеты летают по всему миру, несмотря на закрытие российских границ. Кто, куда и зачем рванул, пока вы сидите дома?

«Борт Медведевой» совершил вояж в Ларнаку и Ригу

По закону пересекать границу РФ сейчас можно только по работе, болезни или в связи с необходимостью навестить близких родственников. Однако правила написаны не для всех.

На сайтах, где публикуются данные авиарадаров, немало информации о частных самолетах, летающих из «Внуково-3» в направлении Великобритании, Италии или Испании.

Недавно интересное путешествие совершил самолет M-SKSM, на котором, судя по информации СМИ, передвигается жена бывшего премьера Светлана Медведева. Слетав на кипрскую Ларнаку, Bombardier BD-700 буквально на один день (11 июня) заскочил в Ригу, вернувшись обратно во Внуково уже к трем часам дня.

«Самолет Кадырова» доставил пассажира в Базель

Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ, который приписывают Рамзану Кадырову, по данным Radarbox, ещё 7 июня вылетел в швейцарский Базель и так до сих пор (информация по состоянию на 16 июня 2020 года) и не вернулся. Легально принимать туристов европейский курорт готовится только с середины июня, но для ВИПов, видимо, делают исключения.

«Боинг Чемезова» – как невидимка

Оттуда же, из Швейцарии в самом конце мая прилетел борт P4LIG, который связывают с семьей главы «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Подробнее узнать о его передвижениях на портале не получится — на этот Boeing 737 установлен блок от слежки.

В ещё более закрытом списке находятся самолеты, которые приписывают Игорю Шувалову, братьям Ротенбергам, Олегу Тинькову, Игорю Сечину.

«Челленджер Смолова» слетал на родину футболиста

Небольшой частный самолет Chellenger 850, который помог Федору Смолову добраться из Испании в Россию накануне дня рождения невесты, тоже не простаивает без дела. На протяжении карантина он летал из Москвы в Лондон, Геную, Луганск и даже Белую Калитву (поселок в Ростовской области, недалеко от Миллерово – родины Дениса Глушакова). Последний рейс самолет совершил из Парижа.

«Бизнес-джет патриарха Кирилла» курсирует между Москвой, Питером и Сочи

Пример того, как нужно передвигаться в карантин, подает патриарх Кирилл. Бизнес-джет Gulfstream IV с номером HB-JGB, который виден на фотографиях встреч священнослужителя, курсирует только между Москвой, Питером и Сочи.

А вот основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий выбрал другой способ самоизоляции. Его Gulfstream G650 с конца мая находится на стоянке в Берлине.