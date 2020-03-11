"Самолет Медведева" вернулся из Парижа, где зверствует коронавирус

Теперь семью бывшего премьер-министра могут за это посадить. Правда, только на две недели. И только на карантин.

«Семья Медведева тоже должна попасть под двухнедельный карантин. Борт с номером M-SKSM, которым, по утверждению Навального, пользуется Светлана Медведева, 7 марта улетел в Париж, а уже 9-го через Ригу вернулся в Москву. Указ Собянина о двухнедельной самоизоляции прилетевших из Италии, Испании, Франции и Германии, напомним, был опубликован 5 марта», — написал сегодня телеграм-канал «Жаба и Гадюка».

Как выяснил Sobesednik.ru, на самом деле все было еще веселее:

– 8 марта самолет провел в Париже;

– чуть ранее, 6 марта, он был в Инсбруке (Австрия, недалеко от Италии, кстати);

– 5 марта — в Аликанте (Испания, куда летать тоже не рекомендуется);

– 4 марта — в Дубае (это уже ОАЭ)…

Прямо целый воздушно-капельный путь: короновирус во время таких суетливых передвижений пассажиры воздушного лайнера могли подхватить, где угодно.

Как ранее упоминал еще один телеграм-канал, «Другой Ролдугин», в начале января «самолет Медведевых» летал на горнолыжный курорт Шамбери французского департамента Савойя в южных Альпах. Новость об отставке Дмитрия Анатольевича борт встретил в Нюрнберге, в феврале он вернулся из Цюриха в Москву… Но раньше-то не было такой эпидемии. Можно было путешествовать смело без угрозы для окружающих.

При этом официальной информации о переезде семьи Дмитрия Медведева на карантин в Коммунарку пока не поступало. Видимо, все приближенные к власти туристы посажены под добровольный домашний арест в «Горках-9». Впрочем, у экс-премьера для этого и других (менее официальных резиденций) хватает.