"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой

Тина Канделаки выложила на своей странице в Инстаграм фото в купальнике, под которым сообщила, что не планирует выезжать за пределы России до конца года. Телеведущая подчеркнула, что среди ее знакомых много новых случаев заболеваний COVID-19 – уже после отмены изоляции. Поэтому она с радостью прокатится по различным уголкам родины, где есть что посмотреть. При этом точно зная, что, заболев на территории России, она получит необходимую помощь.

Также Тина Канделаки отметила в посте работу официального представителя МИД Марию Захарову, которая помогала российским туристам вернуться на родину.

«Я – живой свидетель того, какие героические вещи делала Мария Захарова, возвращая людей домой. Несмотря на предписания, тысячи людей специально куда-то рванули в марте и потом отчаянно пытались вернуться. Я точно не хочу рисковать и оголтело рваться за границу до конца года. В понимании причин и последствий пандемии всё ещё слишком много белых пятен. "Открыли границы, срочно давайте лететь" – не про меня», – написала Тина.

Фолловеры живо поддержали своего кумира, посоветовали любимые живописные места, горы и озера, предложили сдать свои дома и комнаты у моря другим подписчикам. Но не обошлось и без негатива. Досталось как Тине за «проплаченный пост», так и Марии Захаровой – за некоторые некорректные высказывания в адрес туристов.

«Купили Тину», – написал один из пользователей.

«У меня "героический труд" Захаровой совсем не соотносится с ее довольно высокомерными высказываниями в отношении россиян, которым "героически" помогали… очень непрофессиональные оценки», – припомнили нелестные комментарии представителю МИД.

«Тина, противно читать то, что Вы пишите! А вам самой как? Ещё и приписала, что за пост никто не платил... возможно, и не платил, но Вы четко просто усвоили правила».

«Откройте границу, и мы сами решим, где нам отдыхать и где лечиться! Мой отец – грузин, но я не могу выехать к нему в Грузию, потому что он не записан в свидетельство о рождении. Какого фига в 21 веке я должна бегать и доказывать всем, что мне нужно выехать к родственникам в Грузию?!» – жаловались фолловеры.

Но большинство подписчиков, как и раньше, восхищались фигурой звезды в биники и ее спортивной формой, хотя Тина честно написала, что фото прошлогоднее.

Стоит напомнить, что ранее на Канделаки не раз обрушивалась волна хейта за такой неудачный фотошоп фигуры, что объекты на фоне уменьшенных объемов неестественно искажались.