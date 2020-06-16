"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой

Фото в статье: Дмитрий Соколов

Непринятая Конституция РФ уже продается в магазинах
Фото: АГН Москва

Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
Фото: Global Look Press

"Мы попали в конец июля": Какие еще сюрпризы приготовит лето?
Global Look Press

Стала известна зарплата Плющенко на посту тренера сборной после рекламы поправок
В центре внимания
Фото в статье: Следственный комитет РФ, Instagram
Сергей Ежов: Ветеранов призвали на войну с Навальным
Леонид Гозман: Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Снова на сцену: Когда вернутся концерты и что делать с неиспользованными билетами

Новости дня

16 июня, вторник

[14:57]Иностранец и москвич задержаны при попытке запустить стрелу с наркотиками в СИЗО
[14:55]В "Единой России" хотят отменить новогодние праздники за счет "нерабочих дней"
[14:07]Сеул возложил ответственность за взрыв офиса связи в Кэсоне на КНДР
[14:02]Песков заявил, что Путин намерен устроить "Прямую линию" после плебисцита
[13:15]На россиян завели почти 500 тысяч дел на 1 млрд штрафов за нарушение самоизоляции
[12:40]В ходе беспорядков в Дагестане пострадали семь полицейских и несколько машин
[12:21]"Время такое": Директор ФБК не стал рассказывать МВД, планирует ли он беспорядки
[11:44]Заковавшему и избившему жителей полицейскому вменяют превышение полномочий
[10:56]"Ъ": ЦИК разрешил регионам сэкономить на проверке членов избиркомов на COVID-19
[10:24]Система быстрых платежей от ЦБ плохо работает с продуктами Сбербанка
[09:33]В Новосибирской области взрыв снаряда повлек травмы у четверых военнослужащих
[08:54]Азербайджанцы, не сумевшие вернуться на родину, напали на полицию Дагестана
[08:29]Навальному не грозит срок, а за школьниками начнут слежку. Главное к утру 16 июня

15 июня, понедельник

[21:57]Менее  10% онлайн-сервисов адаптированы для незрячих людей
[21:05]Курильщики с ковидом показали в Москве хорошую дисциплину
[20:34]До конца лета в РФ могут начаться клинические испытание еще одной вакцины от ковида
[20:20]Мигрантам позволят оставаться в РФ с просроченными разрешительными документами
[19:56]Стрелка, напавшего на полицейских в Москве, проверят на экстремизм
[19:29]В Калининграде закрыто дело о вымышленном диалоге Сталина и Гитлера
[18:52]Ресторатор предположил, что половина ресторанов в РФ закроются навсегда
[17:40]На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских
[17:15]Под Красноярском убили школьницу, чье заявление об угрозах проигнорировали в полиции
[16:05]В ОНК считают, что осужденного на 16 лет Уилана обменяют "достаточно быстро"
[15:46]В Чечне музыканта оштрафовали на 1500 рублей за запись песни Муцураева
[15:35]Пятеро заместителей главреда "Ведомостей" уволились из-за назначения Шмарова
[14:52]В Татарстане выносили решения по делам о нарушении самоизоляции за 16 секунд
[14:37]МИД предписал двум чешским послам покинуть Россию в течение двух дней
[13:38]"Яндекс" представил сервис видеоконференций для групп до 35 человек
[13:37]Лжехирург Алена Верди скончалась на Кубани, не выходя из комы
[12:16]Защита приговоренного к 16 годам Пола Уилана намерена обжаловать решение суда
[11:48]В Волгограде задержали 15-летнего подростка, планировавшего нападение на школу
[10:57]Суточный прирост заболевших COVID-19 в России сократился до 1,6%
[10:05]Петербургского исследователя Арктики обвинили в передаче секретных данных Китаю
[09:00]Наталия Орейро оформляет российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине
[08:29]Австрия снимает маски, Плющенко стал тренером сборной РФ: главное к утру 15 июня
[07:59]Еще один человек погиб из-за взрыва автоцистерны в восточном Китае

14 июня, воскресенье

[20:20]В Коми и ЯНАО медведи гуляют по кладбищам и дачам
[18:00]В Пензе задержали депутата за расклейку листовок против поправок в Конституцию
[17:13]На Алтае сгорела часовня, построенная в память о погибших альпинистах
[16:50]В Питере сотрудницу центра для аутичных людей ударил в лицо сосед

Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Рецепт: Летние соусы для красивой фигуры
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса

"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой

Общество
14:24, 16 июня 2020

"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

Тина Канделаки выложила на своей странице в Инстаграм фото в купальнике, под которым сообщила, что не планирует выезжать за пределы России до конца года. Телеведущая подчеркнула, что среди ее знакомых много новых случаев заболеваний COVID-19 – уже после отмены изоляции. Поэтому она с радостью прокатится по различным уголкам родины, где есть что посмотреть. При этом точно зная, что, заболев на территории России, она получит необходимую помощь.

Также Тина Канделаки отметила в посте работу официального представителя МИД Марию Захарову, которая помогала российским туристам вернуться на родину. 

«Я – живой свидетель того, какие героические вещи делала Мария Захарова, возвращая людей домой. Несмотря на предписания, тысячи людей специально куда-то рванули в марте и потом отчаянно пытались вернуться. Я точно не хочу рисковать и оголтело рваться за границу до конца года. В понимании причин и последствий пандемии всё ещё слишком много белых пятен. "Открыли границы, срочно давайте лететь" – не про меня», – написала Тина.

 

Фолловеры живо поддержали своего кумира, посоветовали любимые живописные места, горы и озера, предложили сдать свои дома и комнаты у моря другим подписчикам. Но не обошлось и без негатива. Досталось как Тине за «проплаченный пост», так и Марии Захаровой – за некоторые некорректные высказывания в адрес туристов.

«Купили Тину», – написал один из пользователей.

«У меня "героический труд" Захаровой совсем не соотносится с ее довольно высокомерными высказываниями в отношении россиян, которым "героически" помогали… очень непрофессиональные оценки», – припомнили нелестные комментарии представителю МИД.

«Тина, противно читать то, что Вы пишите! А вам самой как? Ещё и приписала, что за пост никто не платил... возможно, и не платил, но Вы четко просто усвоили правила».

«Откройте границу, и мы сами решим, где нам отдыхать и где лечиться! Мой отец – грузин, но я не могу выехать к нему в Грузию, потому что он не записан в свидетельство о рождении. Какого фига в 21 веке я должна бегать и доказывать всем, что мне нужно выехать к родственникам в Грузию?!» – жаловались фолловеры.

Но большинство подписчиков, как и раньше, восхищались фигурой звезды в биники и ее спортивной формой, хотя Тина честно написала, что фото прошлогоднее. 

Стоит напомнить, что ранее на Канделаки не раз обрушивалась волна хейта за такой неудачный фотошоп фигуры, что объекты на фоне уменьшенных объемов неестественно искажались.

Теги: #Канделаки

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Андрей Кутепов // Фото: Global Look Press

Общество

В "Единой России" хотят отменить новогодние праздники за счет "нерабочих дней"

Читать далее >

Фото в статье: Instagram

Общество

"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Песков заявил, что Путин намерен устроить "Прямую линию" после плебисцита

Читать далее >

Политика
Корона не жмет. Кто такая "главная по коронавирусу" – Анна Попова
Миролюбие России – на уровне Сомали
"Близок к телу": новый премьер Белоруссии оказался держателем тайн Лукашенко
Пролетая над рекой в Норильске: Итоги недели одним предложением
Общество
"Это самоубийство": жертва хирурга-потрошителя Алены Верди о ее смерти
Воспитательницу детсада выгоняют на улицу из-за долгов перед МФО
"Кремль. Путину". Деньги – народу, налоги – для олигархов!
Ваши права. Как обжаловать штрафы, полученные во время режима самоизоляции?
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки»

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Титов на днях заявил о необходимости возвращения корпоративов «с соблюдением всех санитарных норм» в жизнь бизнесменов. Главное, видимо, чтобы на эти корпоративы, как и прежде, ящиками закупалось титовское шампанское «Абрау-Дюрсо», которое при самоизоляции люди на кухнях, как оказалось, не очень-то пьют

Культура и ТВ
Рудинштейн о депрессии Ефремова: Боюсь, что Миша совершит суицид
Юрий Грымов: Думаю, Лолита войдет в труппу театра "Модерн"
Андрей Леонов: Поднимаю рюмку и говорю: "Папа, будь здоров!"
Михаил Галустян: Сбылась мечта – я веду КВН!
Шоу-бизнес
Испугались вируса: Сафронов объяснил, почему звезды отказались хоронить Трушкина
Владимир Фриске: Жанну могло спасти лекарство, которым лечат Заворотнюк!
"Дайте поспать спокойно": Друзья Барыкина уверяют, что говорили с его призраком
"Мы двое суток выкачивали воду из подвала": День рождения Королевой омрачили дожди

Здоровье
COVID-19 атакует мозг человека и размножается в его клетках
Молочные продукты защищают от диабета и гипертонии
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Ученые: сильнее других от одиночества страдают мужчины среднего возраста
Туризм
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
Свежий номер
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский: Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press
Каждые 15 минут слышен вой сирен: Почему массовые протесты захлестнули Америку?
Никас Сафронов // фото: Андрей Струнин
Никас Сафронов: Первые портреты Путина я продавал за 200 долларов
Global Look Press
Миллионы на короне: кто и как разбогател во время пандемии
Александр Габышев / Фото в статье: скриншоты Youtube, Facebook
Адвокат Габышева: Не хочу верить, что в Кремле шамана боятся из-за сверхспособностей

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Global Look Press
Евгений Ройзман:
В июле им снова придется вводить карантин. Точечно
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Алексашенко:
В плане Мишустина нет ни слова о восстановлении доходов населения
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский:
Алкоголизм, как и талант, передался Мише Ефремову по наследству
Фото: Instagram
"Светка счастлива": Миро "уличила" Лободу в связи с женщиной-продюсером
Фото в статье: Instagram
"Купили Тину": Канделаки затравили за восхваление героизма Захаровой
Фото: скриншот с Instagram
Депутат Милонов заявил, что Киркоров помешался на эротике
Стас Костюшкин / фото: Global Look Press
"Стас стал импотентом?" Соседов посмеялся над изнасилованным Костюшкиным
Фото в статье: Instagram
Тимати: Собчак – животное, Ефремов ангел по сравнению с ней
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
^