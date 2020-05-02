"Извиниться или подать в отставку": глава турфирмы раскритиковала слова Захаровой

Гендиректор туристической компании «Экзотик Тайм» Вероника Бирман написала открытое письмо представителю МИД России Марии Захаровой, жестко раскритиковав её высказывание, в котором чиновница заявила, что путешествовать должны только те, у кого есть деньги или связи.

«Я призываю вас извиниться перед гражданами – или подать в отставку», — пишет Бирман в своем обращении. Она отмечает, что у Захаровой отсутствует понимание «роли туризма в современном обществе», а её представления о человеческих потребностях и ценностях «устарели на 30 лет». Она уверена, что подобные высказывания от представителя министра иностранных дел государства недопустимы, а её «кастовые взгляды» «опасны для политического деятеля», передает издание Hot Line Travel.

«Я не понимаю, как на государственной должности может оставаться человек, публично разделивший нас – народ, на зарплату от которого ест, одевается, ездит в командировки и имеет "элитарную" возможность путешествовать, на "касты"», — говорится в письме. Бирман уверена, что туризм является обязательным условием, которое обеспечивает «качество и полноценность современной жизни».

Она также сравнивает путешествия с наличием авто, образования и возможностью иметь детей: «Рождение детей – гораздо более серьёзное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие. И если вы отказываете части граждан в идее путешествовать с чистой совестью, то, возможно, откажете им и в идее "безответственно" заводить потомство, пока не выплачена ипотека и не закрыты иные кредиты?»

При этом Бирман отмечает, что это может идти вразрез с интересами «государства», так как при наличии личного опыта людям сложнее внушить некие посылы через «картинку, транслируемую СМИ»: «Государству вообще не выгодны образованные и думающие граждане – ими сложнее управлять», — полагает глава компании.

Кроме того, она упрекнула МИД РФ в неумении организовать возвращение своих граждан в страну в кризисной ситуацией, отмечая, что в обычных условиях, когда этим занимаются частные компании «немалая такая сумма денег или неплохие связи [Бирман приводит цитату Марии Захаровой, — прим. ред.]» не требуются.

«Мне стыдно за ваши слова – и ваши мысли. Я прошу Министерство и [главу МИД] Сергея Викторовича [Лаврова] лично не оставлять ваше выступление без должного внимания», — подытожила Бирман в своем письме.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что после этого заявления Марии Захаровой, произнесенного в интервью журналисту Михаилу Зыгарю, она подверглась критике со стороны оппозиционного политика Алексея Навального и вызвала его на дебаты. Навальный принял этот вызов, однако после этого Захарова отказалась принимать в них участие, в прямом эфире «Эха Москвы» обвинив Навального в «жульничестве» во время подготовки открытого диалога, и отказавшись от любого формата общения.