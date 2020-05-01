Захарова в итоге отказалась от участия в дебатах с Навальным

Представитель МИД Мария Захарова отказалась участвовать в дебатах с политиком Алексеем Навальным. По ее словам, прозвучавшим в эфире «Эха Москвы» в разговоре с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым, оппозиционер «слился».

Очень смешное видео.

Мария Захарова в прямом эфире "Эха Москвы" отказывается от дебатов.

Спустя полчаса после того, как написала "Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь". pic.twitter.com/g9UrkIEpkx — Alexey Navalny (@navalny) May 1, 2020

Напомним, Алексей Навальный и Мария Захарова, ранее, 30 апреля, договорились, что проведут дебаты 1 мая в 17:00. Ведущим дебатов должен был стать журналист Алексей Пивоваров.

Но уже сегодня представительница МИД отказалась от участия, мотивировав это тем, что сторона Навального ставит слишком много неудобных для нее условий для проведения дискуссии.