В Татарстане выносили решения по делам о нарушении самоизоляции за 16 секунд

Общая сумма штрафов за нарушение режима самоизоляции в России уже достигла 407,6 миллиона рублей. С учетом еще не рассмотренных дел и неопубликованных решений, эта сумма может достигать 636,8 миллиона. Такие данные приводит «Холод» в своем совместном исследовании вместе с «Важными историями».

Также почти на миллион может пополниться государственная казна, благодаря штрафам за распространение фейков о коронавирусной инфекции.

Журналисты отмечают, что большинство дел было буквально скопировано и фактического разбирательства по конкретным случаям не велось. Строгость принятия решений варьировалась от региона к региону.

На сегодня рассмотрено две трети протоколов, выписанных за нарушение режима самоизоляции и в 88% случаев суды признавали граждан виновными. Уже в апреле некоторые судьи в регионах успевали выносить решения по более чем 50 делам.

27 мая в Татарстане заместитель председателя Набережночелнинского горсуда Ленар Хасимов рассмотрел 252 дела по статьям о самоизоляции за полчаса (то есть на каждое дело по 16 секунд). В частности, виновной была признана продавец магазина, которая сняла маску из-за того, что у нее из носа потекла кровь.

Строже всего нарушителей режима самоизоляции наказывали в Адыгее, где почти по половине дел назначен штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Лояльнее всего оказались судьи в Ставрополье, где 95% дел завершились предупреждением.