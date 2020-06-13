Шквалистый ветер в Москве и новый очаг COVID-19 в Пекине: главное к утру 13 июня

В 11 микрорайонах пекинского района Фэнтай объявлен «режим военного времени» после того, как там обнаружили COVD-19. Уточняется, что инфекция выявлена у пяти работников оптового рынка «Синьфади», который обеспечивает около 90% потребностей столицы КНР в свежих овощах и фруктах. Жителей микрорайонов обязали соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома, все 10 тысяч работников рынка должны пройти тест на коронавирус, пишет издание «Синьцзин бао». Сам рынок временно закрыт.

Актер Михаил Ефремов попросил прощения у близких погибшего при ДТП с его участием Сергея Захарова и сообщил, что готов оказать им помощь. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», – сказал Ефремов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт». Артист подчеркнул, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Он заверил, что не намерен уходить каким-либо способом от ответственности. «Предал я всех. Простите, пожалуйста», – заключил актер.

Один человек погиб при взрыве сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани, еще трое пострадали, пишет ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»), сообщается на сайте СУ СКР по Татарстану.

В столице за сутки умерли 44 инфицированных коронавирусом, сообщили в городском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число жертв заболевания в Москве выросло до 3 231. Во всем мире от коронавируса, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, скончались 425 869 человек.

В Москве за прошедшую ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. За несколько часов соответствующий показатель достиг 21 мм, при том что климатическая норма в июне составляет 75 мм. С начала месяца в городе уже выпало в общей сложности 87 мм осадков. До 21:00 14 июня Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.