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13 июня, суббота

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[15:38]Из-за ночной непогоды в Москве больше всего пострадали ВАО и СЗАО
[14:38]Семья погибшего при ДТП с Михаилом Ефремовым сочла запоздалыми извинения актера
[14:13]При крушении самолета Як-52 под Самарой погибли инструктор и 18-летний курсант
[13:48]Голикова сообщила, что вакцину от коронавируса в РФ начнут выпускать в сентябре
[12:57]Во Флориде запустили ракету с 58 спутниками Starlink для стандарта 5G
[11:46]Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило 520 тысяч
[11:19]Центральный аппарат СК проверит дело о гибели ребенка в калининградском роддоме
[10:17]В Казани ввели режим ЧС после пожара на газохранилище, при котором погиб человек
[09:58]Шквалистый ветер в Москве и новый очаг COVID-19 в Пекине: главное к утру 13 июня

12 июня, пятница

[22:10]"Газпром" будет защищать Белгазпромбанк "всеми доступными правовыми средствами"
[21:39]Эксперты выясняют причины обрушения стены дома на Шлюзовой набережной в Москве
[20:57]У задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка изъяли $4,5 млн
[19:59]Техдиректору крупнейшего в СЗФО переработчика опасных отходов грозит до пяти лет
[18:52]В Дагестане сообщили о силовиках, вымогавших у женщины 500 тыс. с помощью побоев
[17:16]Продление властями Армении режима ЧП привело к волне протестов и задержаний
[16:24]Lynwood подала иск против F5 из-за связанного с Nginx сервиса по защите данных
[15:52]Супруга Зеленского заразилась коронавирусом. Президент и их дети здоровы
[15:22]В "Яблоке" предложили закон о страховании жизни и здоровья членов избиркомов
[15:13]Изданию "7х7" отменили штраф в 20 тысяч по иску за статьи на английском и коми
[14:45]Рошаль напомнил про поправки, одновременно жалуясь Путину на дела против врачей
[14:24]На Сахалине арестован чиновник, обвиняемый в получении 100 тысяч за кондиционеры
[13:49]Компания ПИК объяснила принуждение к голосованию перегибами на местах
[13:20]Starbucks не разрешил сотрудникам символику Black Lives Matter наравне с другими
[12:31]Власти Крыма призвали "смело бронировать отдых" на полуострове уже с 1 июля
[11:40]Twitter заблокировал тысячу аккаунтов, отвечавших за инфокампанию "Единой России"
[10:45]Ефрейтор Росгвардии изнасиловал спящего коллегу-сержанта бутылкой водки
[10:04]Вице-мэр Петербурга: В столице карантин жёстче, так как москвичи хуже образованы
[09:24]Администрация президента в отличие от Путина вернется к обычному режиму работы
[08:49]В ВОЗ опровергли слова о "сложной для понимания" статистике смертности в России
[08:23]Арестант из "списка Титова" и приказ голосовать от ПИКа. Главное к утру 12 июня

11 июня, четверг

[19:36]Ученые: Здоровый образ жизни защищает детей от СДВГ
[18:16]Варламов раскритиковал "летающую маршруточку" от Bosch и студии Артемия Лебедева
[17:32]Памфилова: заявлениям о принуждении к голосованию без доказательств "грош цена"
[17:05]Потанин предложил в 2020 году выплатить акционерам лишь $1 млрд
[16:38]Мэрия выделила Шапошникову и его сестре по квартире за 10 лет до его депутатства
[16:14]В Совфеде предложили поощрять граждан, сообщающих о нарушениях ПДД
[15:56]Проект Ходорковского призвал к реформе ФСБ, опубликовав на службу большое досье
[15:07]Россиян обязали сдавать тест на ковид за 7 дней до плановой госпитализации
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Шквалистый ветер в Москве и новый очаг COVID-19 в Пекине: главное к утру 13 июня

Общество
09:58, 13 июня 2020

Шквалистый ветер в Москве и новый очаг COVID-19 в Пекине: главное к утру 13 июня

В 11 микрорайонах пекинского района Фэнтай объявлен «режим военного времени» после того, как там обнаружили COVD-19. Уточняется, что инфекция выявлена у пяти работников оптового рынка «Синьфади», который обеспечивает около 90% потребностей столицы КНР в свежих овощах и фруктах. Жителей микрорайонов обязали соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома, все 10 тысяч работников рынка должны пройти тест на коронавирус, пишет издание «Синьцзин бао». Сам рынок временно закрыт. 

Актер Михаил Ефремов попросил прощения у близких погибшего при ДТП с его участием Сергея Захарова и сообщил, что готов оказать им помощь. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», – сказал Ефремов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт». Артист подчеркнул, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Он заверил, что не намерен уходить каким-либо способом от ответственности. «Предал я всех. Простите, пожалуйста», – заключил актер. 

Один человек погиб при взрыве сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани, еще трое пострадали, пишет ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»), сообщается на сайте СУ СКР по Татарстану.

В столице за сутки умерли 44 инфицированных коронавирусом, сообщили в городском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число жертв заболевания в Москве выросло до 3 231. Во всем мире от коронавируса, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, скончались 425 869 человек.

В Москве за прошедшую ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. За несколько часов соответствующий показатель достиг 21 мм, при том что климатическая норма в июне составляет 75 мм. С начала месяца в городе уже выпало в общей сложности 87 мм осадков. До 21:00 14 июня Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. 

Тема: "Уханьский" коронавирус Михаил Ефремов

Теги: #Китай #Взрывы газа #Погода #Москва

Рубрика: Общество

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