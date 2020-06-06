Facebook забанил сотни аккаунтов с контентом о превосходстве белой расы

Facebook и дочерняя платформа соцсети Instagram удалили более 190 аккаунтов, пропагандирующих расовое неравенство в пользу белых людей. В частности, речь идет о сообществах «Proud Boys» и «The American Guard» — это ведущие представители расистской риторики в США.

В Facebook отметили, что в некоторых случаях пользователи, состоящие в этих сообществах, призывали выйти на протесты, которые проходят в стране с 25 мая. В некоторых случаях предлагалось брать с собой оружие, пишет AP.

Напомним, президент США Дональд Трамп более активно начал противодействовать обратному лагерю политической активности — он призвал вычислить всех лидеров леворадикального движения «Антифа», а впредь намерен добиться того, чтобы признать эту идеологию террористической.

Напомним, протесты в США начались после очередного убийства чернокожего человека полицейским. Задержанный почти на протяжении девяти минут оставался без дыхания в момент удерживания. В итоге в Миннеаполисе намерены запретить полицейским использовать удушующие приемы.