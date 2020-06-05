Полиции Миннеаполиса запретят удушающие приемы

В штате Миннеаполис, где произошло убийство Джорджа Флойда, повлекшее массовые протесты, управление по правам человека предлагает запретить полицейским применять удушающие приемы. Как пишет Associated Press, в городском совете выразили намерение одобрить эту инициативу.

Кроме этого, предлагается обязать сотрудников правоохранительных органов докладывать обо всех актах насилия со стороны полицейских, а при необходимости вмешиваться в конфликт. В случае, если это требование будет проигнорировано, нарушителя будет ждать серьезное взыскание.

При этом единственным, кто по предлагаемым правилам сможет санкционировать применение полицейскими дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат, будет шеф полиции.

Ранее сегодня прошла церемония прощания с убитым Джорджем Флойдом. Туда пришел и мэр города Джейкоб Фрей, расплакавшийся во время церемонии.

Полицейскому, виновному в убийстве мужчины, грозит до 40 лет тюрьмы. Стоявшим рядом полицейским предъявлено обвинение в соучастии в убийстве.