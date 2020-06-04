40 лет убийце из полиции, Костин о кредитах и опасный КоАП. Главное к утру 4 июня

Полицейскому, виновному в убийстве Джорджа Флойда, ужесточили обвинения: вместо убийства третьей степени (по неосторожности) ему вменяют вторую степень (убийство без умысла). Ему грозит до 40 лет тюрьмы, передаёт Associated Press. При этом его троим коллегам также предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Глава банка ВТБ Андрей Костин назвал раздачу денег населению «проеданием средств», отметив, что в России закредитованность граждан не высока: «Мне тоже говорят: можно раздать деньги. Можно. Они все могут уйти на импорт товаров и ничего не принести в экономику. Нам нужно стимулировать, прежде всего, занятость и экономический рост, не просто проедать средства, а делать так, чтобы эти средства были освоенные, чтобы был рост экономики, чтобы люди могли заработать», — приводит его слова Business FM. Слова о низкой закредитованности он объяснил маленьким числом людей, которые тратят на кредиты более половины доходов. По его словам, эта категория граждан «не может утопить этим банковский сектор».

Уполномоченный по делам бизнеса при президенте РФ Борис Титов заявил, что принятие нового КоАП нанесет ущерб инвестиционному климату страны и ударит по малому и среднему бизнесу. Об этом, как пишут «Ведомости», он сообщил в своем отрицательном отзыве на документ в Минюст.

Во Франции не считают возможным участие Владимира Путина в саммите «Большой семерки»: «Россию исключили из G7 по конкретным причинам. Мы не думаем, что сегодня ситуация изменилась», — передает Reuters слова представителя Елисеевского дворца, подчеркнувшего необходимость вести другие переговоры с РФ.

38% россиян намерены в этом году сэкономить на отпуске, показал опрос Райффайзенбанка. При этом 57% опрошенных проведут отпуск в России, 16% — за границей, а еще 14% — и в России, и за рубежом. По словам 45% респондентов, они готовы потратить на отпуск менее 30 тысяч рублей, передает РБК.