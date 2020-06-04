Жителю Архангельской области грозит до семи лет за истязания 89-летней матери

В городе Онеге Архангельской области местный житель обвиняется в систематическом избиении матери-пенсионерки.

Как сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области, 60-летний Василий Соломников обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 («Угроза убийством»), пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание… лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Установлено, что неработающий Соломников, проживавший вместе с 89-летней матерью на ее пенсию, в течение более восьми месяцев избивал ее, душил подушкой и угрожал ножом, «осознавая, что последняя в силу своего престарелого возраста и ряда хронических заболеваний находится в беспомощном состоянии и не способна оказать ему сопротивление». Уточняется, что женщина подвергалась истязаниям с 10 марта по 22 ноября 2019 года.

Сейчас Соломников находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Ранее Sobesednik.ru писал об исследовании портала «Важные истории», которое показало, что в более чем 80% случаев насилие против пожилых людей применяли их ближайшие родственники. Отмечалось, что 82% пострадавших в таких ситуациях – женщины, а 89% виновных – мужчины.