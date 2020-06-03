Латиница в Казахстане, ковид в Бразилии и расизм в США. Новости к утру 4 июня

В Бразилии за минувшие сутки зафиксировано 1 262 случая смерти в связи с заражением коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс» со ссылкой на бразильский Минздрав. Это новый антирекорд пандемии. Президент Жаир Болсонару заявил, что экономические последствия от карантинных мер оказались бы гораздо тяжелее, а все случившиеся смерти — это судьба.

В России, по данным оперштаба, за минувшие сутки скончался 61 человек. АГН «Москва» пишет, что правительство поручило сохранить весь развернутый коечный фонд на случай второй волны эпидемии. Минздраву поручено пересмотреть особенности реализации программ ОМС с учетом возможного возобновления роста заболеваемости. Росрезерву поручено пересмотреть вопрос о бесперебойном обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты.

Тим Уолц, губернатор штата Миннесота, ставшего точкой флуктуации для нынешних протестов в США, поручил проверить местную полицию на дискриминацию за последние десять лет. Минюст США займется расследованием случаев расизма на уровне федеральных институтов, передает «Коммерсантъ». То, что в США до сих пор остается системный расизм, признает и советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

В Казахстане, в свою очередь, постепенно пытаются отказаться от российского колониализма в пользу европейского. Там президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что казахский алфавит будет постепенно переходить с кириллицы на латиницу. Этот процесс был начат еще ранее президентом Нурсултаном Назарбаевым в рамках концепции «духовной модернизации».