В Греции открываются отели, в США продолжаются протесты: главное к утру 2 июня

В Вашингтоне из-за беспорядков, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, объявлен комендантский час, сообщает CNN. Комендантский час введен также в Нью-Йорке и еще более чем 40 американских городах.

Согласно последним оценкам, за последние несколько дней в США были задержаны примерно 4,4 тысячи человек, которым, в частности, предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог.

Официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть Флойда была убийством, передает Reuters. В отчете говорится, что мужчина испытал «остановку сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи».

Греция отменила ряд ограничений, введенных в связи с пандемией. Возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны, а также службы по организации свадеб, тату-салоны и агентства знакомств. Как сообщает Associated Press, некоторые гостиницы останутся закрытыми до начала туристического сезона, поскольку забронировано слишком мало мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 3 июня снимаются ограничения с работы салонов красоты, массажных и СПА-салонов, а также соляриев. Документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперштаб. Число погибших от заболевания в городе выросло с 2553 до 2624.