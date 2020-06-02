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Глава Superjob.ru: Краткосрочный прогноз – катастрофический. Кто-то просто умрет

Общество
02:09, 02 июня 2020
«Собеседник» №20-2020

Глава Superjob.ru: Краткосрочный прогноз – катастрофический. Кто-то просто умрет
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Президент сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru Алексей Захаров рассказал «Собеседнику», когда к нам вернется нормальная работа и прежняя зарплата.

Алексей Захаров

Безработица может вырасти до 20 миллионов

Рост безработицы у нас признают даже на официальном уровне. Но называют небольшие цифры. А на самом деле как?

– Официально у нас около 2 млн безработных. Но это, конечно, неполная картина. Во-первых, не все после потери работы идут регистрироваться на биржу труда, так как особого смысла для многих в этом нет. Вторая причина – из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции – и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5–6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 миллионов.

Как вы относитесь к прогнозу, что разориться может каждая десятая компания?

– Вполне может и каждая третья, особенно если говорить о малом бизнесе. Но другое дело, что «вход» в малый бизнес недорогой, и я в ближайшие месяцы прогнозирую бурный рост малого бизнеса в спальных районах на фоне того, что многие люди теперь работают из дома. В спальных районах появятся те объекты малого бизнеса, которых там раньше не было. То есть для малого бизнеса краткосрочный прогноз – катастрофический: кто-то умрет, кто-то – даже физически, так как возможны самоубийства среди тех, кто не сможет расплатиться по долгам. Но года через два мы увидим полноценный всплеск малого бизнеса в спальных районах.

Через сколько реально смогут трудоустроиться те, кто сейчас потерял работу?

– Низкоквалифицированные работники будут долго искать – если раньше это было 1–3 месяца, то сейчас это будет полгода-год. Если уровень квалификации высокий, то даже в кризис человек находит работу быстро – от 1 дня до недели. Середнячки раньше трудоустраивались за неделю, сейчас могут искать работу 1–3 месяца. Но некоторые категории вообще не найдут работу по прежней специальности – как, например, бухгалтеры. У нас был прогноз, что в течение 10 лет число бухгалтеров сократится в 10 раз в связи с переходом на электронный документооборот (ЭДО), но все происходит гораздо быстрее, в реальном времени. Менеджеры, которые ведут кадровый учет – тоже будут невостребованы после введения ЭДО, перехода на электронные трудовые книжки.

Надо ли человеку, потерявшему работу, осваивать новую специальность или лучше искать нишу близко к своей профессии? Программ по переобучению, в том числе государственных, сейчас много.

– Они не работают. Мало кто может во взрослом возрасте освоить что-то принципиально новое. Если человек продавал автомобили, он вряд ли станет программистом. Но он может продавать тракторы. Если ты был программистом, вряд ли уже сможешь переквалифицироваться на врача. Такие истории есть, но это исключение. Развиваться можно на стыке того, что ты знаешь, и того, чего не знаешь. А дергаться в совершенно новую отрасль – это мало реально.

Коворкинг – современный способ ведения бизнеса // фото: Global Look Press

Вместо офисов коворкинги

Переход на удаленку закрепится?

– Да. Мы у себя в компании половину, а может быть, даже больше скорее всего не вернем в офис. Я разговаривал с коллегами из «Яндекса», других IT-компаний, они тоже не собираются возвращать персонал в офис как минимум до сентября, кроме тех, кому необходимо там находиться. От нашего офиса в 2 тысячи квадратных метров, вероятно, останется 500, а то и 300 метров, так как основная часть сотрудников так и останется на удаленке. И большинство IT-компаний сейчас рассуждают так же. Здесь уже произошла революция.

Удаленка – это благо, по-вашему?

– Это нейтрально. Но при правильной организации дает больше свободы как работодателю, так и сотруднику – ты можешь работать из деревни, из другого города, хоть с Бали. Если раньше сотрудников нанимали в Москве, где был офис, то сейчас мы можем нанимать людей по всему миру, ушли ограничения по московской агломерации. Конечно, выгоднее нанять сотрудника во Владимире или Иваново, чем в дорогой Москве.

Работодателю, понятно, выгодно. Но не всем сотрудникам удобно работать там, где живут, и не у всех есть условия – отдельный кабинет, современная электроника.

– Я думаю, в ближайшее время ускоренными темпами начнут развиваться коворкинги в спальных районах больших городов, куда люди будут приходить работать. Исследование Superjob показало, что многим понравилось не ездить на работу, особенно у кого этот путь занимал 2–3 часа. Но в то же время работать дома им не нравится: кто-то не хочет смешивать дом и работу, кому-то мешают родственники, отсутствие изолированного рабочего места. Поэтому в спальных районах уже появляются огромные коворкинги на 3–5 тысяч рабочих мест на местах закрывшихся торговых центров, пустующих коммерческих площадей.

Как это будет выглядеть – человек будет арендовать место в этом коворкинге для работы недалеко от дома?

– Да, это рабочее место в большом коворкинге, где будет стол и стул. Его будет арендовать либо сам сотрудник, либо работодатель для него. За 3000 рублей в сутки это будет отдельный кабинет и даже, возможно, секретарь, который будет приносить кофе, а за 500 рублей – просто место в большом общем пространстве. При больших коворкингах на несколько тысяч рабочих мест будет свой фудкорт, где можно будет перекусить.

Это перспектива какого будущего?

– Это начнется вот уже прям сейчас. Я разговаривал с собственниками миллионов квадратных метров. Они в эту сторону уже смотрят. Денежные и организационные затраты здесь минимальны, а востребованность будет большая.

Что еще нового появляется на рынке труда? Дистанционные собеседования, например.

– Они были и раньше, просто некоторые рекрутеры упорно хотели проводить все свои мероприятия очно. Сейчас этот стереотип ушел. Вполне достаточно резюме и общения по скайпу или зуму, чтобы составить впечатление о кандидате.

Роста зарплат не будет

А зарплаты, у кого они упали на фоне пандемии, когда восстановятся?

– Не быстро. Думаю, лет 5 это займет. Ждать роста зарплат в течение года-двух не стоит.

Можно сказать, что крупные работодатели все-таки устояли?

– Нет. Сейчас всем либо плохо, либо очень плохо. Неплохо себя чувствуют только продажи алкоголя, которые за время самоизоляции нарастили выручку на 30%, и фармацевтика. В остальном выигравших нет. Такого системного структурного кризиса, причем не только у нас, но и в мире, не было очень давно. Да еще бестолковые правительства наломали дров с остановками экономик.

Некоторые прогнозируют потребительский бум сразу после снятия режима самоизоляции – у людей накопилось много отложенных потребностей. Кто-то мечтает посидеть с друзьями в ресторане, у кого-то набежал список покупок. Не говоря уже о парикмахерских и салонах красоты.

– Парикмахерских и салонов коснется в меньшей степени. В этой сфере просто белое стало черным. Люди продолжают стричься, делать маникюр – кто-то вызывает на дом специалистов, кто-то работает подпольно. То есть сфера живет, просто все это идет по-черному, налоги с этого не платятся. Кинотеатры и театры будут долго восстанавливаться, как и общепит. Места, которые не завоевали своих фанатов еще до пандемии, рискуют остаться без клиентов. В популярные точки люди постепенно вернутся. В то, что все сейчас начнут активно тусоваться, не верю. Большинству людей через телевизор вбили в голову такой страх, что они еще минимум полгода не будут лишний раз высовываться из дома. Обычная жизнь вернется месяца через три после того, как официально объявят об окончании эпидемии.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2020 под заголовком «Алексей Захаров: Революция уже произошла».

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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