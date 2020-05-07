"Я устал, у меня лапки": почему коты ушли в коворкинг

Зоопсихологи доказали, что в период самоизоляции животные испытывают стресс наравне с хозяевами. Центр помощи бездомным животным «Островок» и сеть коворкингов «Практик» создали фотопроект о питомцах на карантине – кошкам настолько не хватает личного пространства, что они ушли работать в коворкинг.

«Наташа, вставай, уже 6 утра»! «Наташа, мы все уронили»! Как и хозяева, мучаясь от неудобства и неопределенности, кошки взяли ситуацию в свои лапки. В коворкинге есть отдельные кабинеты и переговорки, где можно помурлыкать с коллегами, лаунж зоны с большим экраном, где показывают «Том и Джерри», фермерское молоко на кухне. Кошки разбирают почту, фиксируют планы на стикерах, разыгрывают партию в шахматы.