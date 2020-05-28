Юрий Куклачев наконец объяснил разницу между коронавирусом у кошек и людей

Всемирная организация по охране здоровья животных подтвердила первый в России случай заражения кошки коронавирусом. Ее хозяин живет в Подмосковье, животное поместили на домашний карантин.

Художественный руководитель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев возмущен этой новостью. Ведь многие, узнав ее, допустили, что домашние питомцы могут заразить ковидом и своих хозяев. А это, по словам Куклачева, не так.

– Нет, это не тот вирус, которым сейчас болеют люди! – утверждает в разговоре с Sobesednik.ru Юрий Дмитриевич. – У кошек есть свой вирус, который к людям не имеет никакого отношения. Уже лет тридцать мы знаем вирус у животных как «кошачий грипп».

В нашем театре мы строго следим, чтобы кошки не заболели этим гриппом. Когда берем со стороны котенка, делаем все анализы. У каждой нашей кошки есть отдельный документ, что они здоровы…

Послушайте, у людей-то правильно не могут определить этот коронавирус! Муж и жена спят в одной кровати. Он заболел, она – нет, например. Почему так? Непонятно. Вот такие тесты у нас. Если говорить о кошках, пока не было ни одного случая, чтобы они передали вирус человеку.

– Юрий Дмитриевич, но у многих людей сложилось все-таки мнение, что кошки и собаки могут переносить этот коронавирус. Некоторые избавляются сейчас от домашних животных на всякий случай…

– Дело в том, что у них есть свой некий «грипп», о котором я вам уже говорил. Но он к людям никакого отношения не имеет.

Все эти разговоры, что собаки и кошки переносят этот вирус – бред! Да, сейчас много случаев, что домашних животных выбрасывают на улицу, боясь подхватить какой-то вирус! Это же преступление! Заместитель министра сельского хозяйства недавно официально публично сказал, что этот вирус не передается людям от кошек и собак. Все это придумки!

– Как вы проверяете на вирусы животных в своем театре?

– Так если не больны, зачем проверять?! Повторюсь: мы сразу при входе в нашу труппу всех проверяем, не только на коронавирус, но и на СПИД, и на белокровие. Да, у кошек бывает такое: СПИД, они могут выглядеть хорошо, жить долго, но заражать друг друга.

В нашем театре никогда не было никаких вирусов! Я хочу через вас обратиться к людям: не бросайте животных, от них вам ничего не передается! Конечно, они тоже болеют, но своими болезнями. Я работаю с кошками пятьдесят лет и никогда ничем не болел!

Уверен, что животные нас спасают, вытягивают из человека все эти негативные дела, и коронавирус тоже. И переносят его очень свободно. Недавно слышал, что COVID-19 чаще заболевают те люди, у кого нет домашних животных. Это же что-то значит!