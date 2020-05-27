"Привыкли хапать миллионы": Куклачев врезал Пригожину за жалобы на безденежье

Самый громкий скандал этой недели произошел между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, рассказавшим о чудовищном, по его словам, финансовом положении артистов из-за коронавируса, и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, который высмеял эти жалобы в стихах. Слово за слово, строчка за строчку – и понеслось.

К числу переживающих кризис Иосиф Пригожин отнес и артистов цирка.

Советский и российский клоун, самый известный дрессировщик кошек в нашей стране Юрий Куклачев опроверг, будто ему не на что жить. Более того, его очень удивляют представители эстрады, которые поднимают эту тему.

– Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир, – заявил Sobesednik.ru Юрий Дмитриевич. – Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего.

Государство обещает по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Но это разве сумма?! – сокрушается Куклачев. – Я сегодня сходил в магазин и не заметил, как на 12 тысяч набрал продуктов. У меня глаза на лоб полезли! Получить 10 тысяч рублей – это значит один раз в месяц угостить ребенка клубничкой, ведь всегда нужно покупать что-то еще!

А на то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания! – призвал публику дрессировщик. – Пусть лучше заканчивают петь под фонограмму! А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят!