Алеся Кафельникова и Нурлан Сабуров попали в рейтинг Forbes "30 до 30"

Соосновательница «Насилию.нет» Анна Ривина и фигуристка Косторная вошли в список самых перспективных россиян до 30.

Об этом сообщается на сайте Forbes.

Рейтинг «30 до 30» состоит из 10 категорий: предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн, а также новые медиа. В каждую из них вошли по три лидера.

Спортивную категорию списка Forbes «до 30» представляют 16-летняя фигуристка Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов. Среди музыкантов победителями стали певица Manizha, исполнитель Моргенштерн, а также экс-участница группы «Серебро» Екатерина Кищук, которая сейчас занимается сольной карьерой.

В категории «Новые медиа» лидерами признаны стендап-комик Нурлан Сабуров, соосновательницы Telegram-канала «Антиглянец» Юлия Пош и Татьяна Столяр, а также создатели паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов.

В сфере искусства составители рейтинга отдали предпочтение художнице Екатерине Муромцевой, актрисе Василисе Перелыгиной и композитору Соне Белоусовой, написавшей саундтрек к сериалу Netflix «Ведьмак». В категории «Мода и дизайн» победили 21-летняя модель Алеся Кафельникова, а также дизайнеры Алиса Ушакова и Вероника Хан.

В области социальных практик победили основательница «Насилию.нет» Анна Ривина, директор СПИД.Центра Сергей Абдурахманов и 21-программист Иван Бакаидов, разработавший платформу бесплатных коммуникативных приложений для людей с проблемами речи и моторики.