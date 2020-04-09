Отчисленная из универа Алеся Кафельникова решила родить

21-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова рассказала своим подписчикам в Инстаграм, что всерьез подумывает о рождении детей, но собирается это сделать не раньше, чем ей исполнится 25-26 лет. Юная фотомодель вообще заметно повзрослела в последние месяцы и прекратила эпатировать публику.

Кафельникова начала всерьез задумываться о будущем и даже пожалела о том, что бросила институт.

– Я училась в «финашке» (Финансовый университет при Правительстве РФ. – Авт.), но улетела жить на Бали, и меня отчислили за непосещаемость, – призналась девушка. – Я уже несколько месяцев думаю о том, что хочу учиться, но за границей. Обсуждаю это как раз с моим агентом, как и где, чтобы было возможно совмещать с работой.

Напомним, Леся нашла себя в модельном бизнесе, но из-за непростого характера пока не добилась на подиуме серьезных успехов. Зато успела прославиться благодаря скандалам с наркотиками, ссорам со знаменитым отцом и роману с рэпером Фараоном.

Но, кажется, от прежней хулиганки Леси не осталось и следа. Теперь она думает о семье и детях.

– Мне важно прийти к осознанию того, какой я вижу себя через 5/10/15 лет и что я могу/должна сделать, чтобы максимально близко к этому прийти. От чего отказаться, а чему научиться, – философски размышляет Кафельникова.

Алеся также сообщила, что очень любит Лондон и предпочитает его Москве.