Люди с инвалидностью сравнили карантин по COVID-19 со своей обычной жизнью

Активисты с инвалидностью начали в Facebook акцию #амывсегдадома. Многие из участников отметили, что информационный ажиотаж о возможном карантине никак не повлиял на их жизнь и не добавил стресса, потому что они и так всю жизнь живут «как на карантине».

Программист с ДЦП Иван Бакаидов предложил использовать упомянутый хештег, чтобы показать как городская среда исключает людей с ограниченной мобильностью. Он придумал этот флешмоб совместно с Политехническим музеем Москвы и советом по доступности при музее. По словам Ивана, сейчас мир может ощутить себя «в условиях инвалидности».

Под хештегом участники делятся лайфхаками, которые позволяют им жить, не выходя из дома неделями. Это, по их словам, поможет тем людям, которые столкнулись с изоляцией впервые.

В постах высказываются не только люди с инвалидностью, но и родители с детьми, имеющими ОВЗ, и те, кто столкнулся с ограниченной подвижностью однажды (переломы и т.п.).