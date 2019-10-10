Юмористы подтверждают необходимость платы за участие в КВН

Комик Нурлан Сабуров заявил, что для участия в КВН необходимо внести определенную сумму. Об этом он сказал в интервью Юрию Дудю, которое вышло на YouTube-канале журналиста 8 октября.

В пресс-службе КВН эти обвинения опровергли, сообщают «РИА Новости». «Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах Международного союза КВН. Он не играл ни в Высшей лиге, ни в Премьер-лиге. Чтобы играть в КВН, нужен талант и немного удачи», — заявили специалисты по связям с общественностью.

До появления комментария пресс-службы радио «Говорит Москва» опубликовала на своем сайте комментарий президента Международного союза КВН Александра Маслякова, где он заявил, что не знает, кто такой Нурлан Сабуров, и не может дать никаких комментариев. Масляков перенаправил корреспондентов в пресс-службу организации.

Однако позже Масляков заявил, что не разговаривал с корреспондентами радиостанции. «Говорит Москва» аннулировала его комментарий, но попросила объяснить, как получилось, что по его номеру телефона отвечают другие люди, которые спокойно откликаются на обращение «Александр Васильевич».

Белорусский кэвээнщик, известный в твиттере под ником Дед Пихто, подтвердил в своем микроблоге, что участие в КВН стоит денег: «И до него [Нурлана Сабурова] люди говорили об этом, и конечно, Масляков все будет отрицать. Мы платили взносы в белорусскую лигу в Витебске, потом в Евролигу, все это шло тому самому Муковозчику [белорусский основатель КВН], большую часть он отдавал Маслу, и ещё нам штрафы выписывал», — цитирует юмориста «Царьград».