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Жителям Подмосковья запретят заходить в магазины и транспорт без масок

Общество
16:54, 30 апреля 2020

Андрей Воробьев // Фото: Global Look Press
Андрей Воробьев // Фото: Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что власти региона намерены вскоре ввести запрет на посещение мест большого скопления людей без защитной маски.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — написал он. 

Отметим, что из его слов не следует, что без масок запретят ходить по улице. При этом он не уточнил, каким образом власти намерены следить за соблюдением этого правила в магазинах.

В сообщении губернатор также отметил, что руководство региона будет работать над снабжением масками всех аптек, как государственных, так и частных.

Контроль за соблюдением нового правила Воробьев обещал «ужесточать поэтапно», не назвав даты введения его в действие.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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