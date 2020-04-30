Жителям Подмосковья запретят заходить в магазины и транспорт без масок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что власти региона намерены вскоре ввести запрет на посещение мест большого скопления людей без защитной маски.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — написал он.

Отметим, что из его слов не следует, что без масок запретят ходить по улице. При этом он не уточнил, каким образом власти намерены следить за соблюдением этого правила в магазинах.

В сообщении губернатор также отметил, что руководство региона будет работать над снабжением масками всех аптек, как государственных, так и частных.

Контроль за соблюдением нового правила Воробьев обещал «ужесточать поэтапно», не назвав даты введения его в действие.