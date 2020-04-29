В РПЦ назвали решение по Андрею Кураеву принятым "по совести"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал указ о запрете в священнослужении протодиакона Андрея Кураева.

Как сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ, причиной стало оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

Поясняется, что публичное оскорбление было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

Протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Андрей Кураев неоднократно критиковал заявления и меры РПЦ в условиях пандемии. В частности, накануне, 28 апреля, в интервью «Московскому комсомольцу» он заявил: «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение о запрете в священнослужении Андрея Кураева законным и принятым «по совести», передает «РИА Новости».