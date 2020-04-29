Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу 27 июля, обратился в ЕСПЧ

Константин Коновалов, которому при задержании перед несогласованной акцией 27 июля сломали ногу, подал жалобу в ЕСПЧ.

Об этом пишет РБК со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

По мнению защитников Коновалова, власти РФ нарушили в отношении него статью 3 (о запрете бесчеловечного обращения и пыток) и статью 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции.

Дизайнер Константин Коновалов, создавший логотип Московского метрополитена, вышел на пробежку 27 июля, в день проведения несогласованной акции протеста в центре столицы. Когда он пробегал мимо мэрии, его скрутили силовики. При этом дизайнеру придавили ногу, в результате чего случился перелом. Во время лечения у него развилась болезнь Гоффа (хроническое воспаление жировой ткани) правого коленного сустава.

Мужчина обратился в СК с требованием проверить действия силовиков, однако там заявили, что Коновалов принимал участие в несогласованной акции, поэтому действия полицейских были правомерными. Защита Коновалова обжаловала бездействие следователей, но суд встал на сторону силовиков.

Более того, дизайнер был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции, несмотря на то, что был задержан за три часа до ее начала. В январе Мосгорсуд отменил штраф, но Савеловский суд вынес решение повторно.