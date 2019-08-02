Дизайнеру, которому сломали ногу при задержании 27 июля, грозит штраф

Сломавший ногу в ходе задержания столичными полицейскими дизайнер Константин Коновалов заявил о заведении на него дела.

Напомним, дизайнер Константин Коновалов стал одним из первых задержанных в субботу, 27 июля, перед началом несанкционированного митинга в Москве. Сам Коновалов утверждает, что всего лишь совершал спортивную пробежку у здания столичной мэрии.

Как передает «Дождь» со ссылкой на Twitter дизайнера, в настоящее время на него завели административное дело по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).

«Позвонил участковый, сказал, что на меня завели дело по статье 20.2 (КоАП РФ, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ну теперь я знаю, что "нарушил" своей пробежкой! Даже смешно немного», — написал мужчина в Twitter.

При этом Коновалов оказался среди тех, кто в ходе задержания силовиками получил серьезные травмы: врачи диагностировали у мужчины перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости.