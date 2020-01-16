Суд отменил 10 тысяч штрафа дизайнеру, которому силовики сломали ногу 27 июля

Дело дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу перед митингом в Москве, вернули суду первой инстанции.

Напомним, что Константин Коновалов стал одним из первых задержанных перед несогласованным митингом 27 июля в Москве. По словам мужчины, в этот день он совершал спортивную пробежку в центре города, когда силовики повалили его на асфальт и сломали ногу.

Осенью 2019 года Савеловский суд Москвы признал дизайнера виновным в участии в несогласованном шествии и оштрафовал его на десять тысяч рублей. При этом жалобу самого Коновалова на правоохранителей, сломавших ему ногу, в суде рассматривать не стали.

Как сообщил «Новой газете» адвокат Федор Сирош, в настоящее время Мосгорсуд вынес решение об отмене штрафа дизайнеру. Его административное дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.