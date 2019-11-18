Дизайнер, которому полицейские сломали ногу 27 июля, намерен обратиться в ЕСПЧ

Мосгорсуд окончательно отказал Константину Коновалову, который просил возбудить дело против сломавших ему ногу силовиков.

Как пишет «Медуза», рассмотрение апелляционной жалобы заняло у судьи Дмитрия Монекина примерно 16 минут. Ранее жалобу отклонил Тверской суд.

Сообщается также, что Мосгорсуд рассмотрел жалобу несовершеннолетнего участника состоявшейся 3 августа акции Александра Костюка. После задержания медики зафиксировали у него отрясение мозга. Отмечается, что судья Валентин Новиков принял решение об отказе в жалобе за одну минуту.

Коноввалов и Костюк собираются обратиться в Европейский суд по правам человека.

Дизайнер Константин Коновалов стал одним из первых задержанных 27 июля в Москве. По словам мужчины, он совершал спортивную пробежку в центре города перед началом несанкционированного митинга. Когда дизайнер пробегал мимо мэрии, его задержали, повалили на асфальт и сломали ногу.