В Москве больным ОРВИ запретили покидать дом, как и при COVID. Но не их сожителям

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все жители столицы с диагностированным ОРВИ фактически приравниваются к зараженным коронавирусом: им также запрещается покидать квартиру, а также за ними будут следить с помощью данных геолокации.

«С 22 апреля 2020 года гражданам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.

Всем, у кого медицинские власти нашли признаки гриппа таким образом разрешено исключительно передвижение в больницы (если им нужна медицинская помощь) и только с использованием цифрового пропуска. При этом на их сожителей эти ограничения не распространяются: те, кто живет в одной квартире с больным ОРВИ, могут ходить в магазин, гулять с собакой и выносить мусор, однако ездить куда-либо им нельзя даже при наличии пропуска.