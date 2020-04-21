Мэрия Москвы: пешеходам пропуска не нужны. Поездки на дачу разрешены

Глава Департамента торговли и услуг столицы, первый зам. руководителя Аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что наличие пропуска для передвижения пешеходов не требуется.

«Пока планов введения пропусков именно для пешеходов не было. Но паспорт лучше всегда с собой носить, потому что полиция может останавливать», — приводит его слова издание. При этом чиновник отметил, что обращать внимание полицейские должны на большие скопления людей. Именно им, по его словам грозят штрафы.

Также он отметил, что желающие, включая категорию лиц старше 65 лет, могут оформить разовый пропуск на поездку на дачу. Добраться туда можно как на машине, так и на электричке, используя карту «Стрелка», однако Немерюк не сумел ответить, где граждане должны купить «Стрелку» для передвижения в пределах Московской области.