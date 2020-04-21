Арестованный инициатор стихийного митинга во Владикавказе объявил голодовку

Организатора митинга во Владикавказе Вадима Чельдиева арестовали по делу о применении насилия к представителю власти.

В знак протеста Чельдиев объявил голодовку, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на его адвоката Батраза Кульчиева.

Накануне, 20 апреля, во Владикавказе прошла стихийная акция протеста против режима самоизоляции, во время которого многие люди лишились работы. На улицу вышли около полутора тысяч человек. Между протестующими и ОМОНом произошли столкновения, сообщается о 69 задержанных.

В отношении Чельдиева завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). Отмечается, что это второе дело, возбужденное против него.

Первое дело было связано с распространением ложной информации о коронавирусе. В рамках него Чельдиева конвоировали из Петербурга. По версии следствия, 18 апреля во время остановки на АЗС в селе Алханчурт Чельдиев ударил сопровождавшего его сотрудника правоохранительных органов.

Сам Чельдиев считает эпизод инсценировкой. По словам его адвоката, правоохранителя ударил по лицу другой силовик.