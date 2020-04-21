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21 апреля, вторник

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[11:36]Трамп намерем ввести запрет на иммиграцию в США, чтобы у американцев была работа
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[10:06]Писатели и политики попросили о госзащите для автора "Новой" из-за слов Кадырова
[09:26]Арестованный инициатор стихийного митинга во Владикавказе объявил голодовку
[08:38]Стоимость нефти WTI поднялась до $1,40 за баррель
[08:29]Более 230 жертв коронавируса в Москве и нефть в минусе: главное к утру 21 апреля
[07:39]Крашенинников заявил, что амнистии "под копирку" к 75-летию Победы не ожидается

20 апреля, понедельник

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[21:29]Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
[20:37]Застрявшие в Индии россияне обратились за помощью к главам семи регионов РФ
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[18:57]В апреле люди стали чаще искать хлебопечки и реже – детское жаропонижающее
[17:54]Для людей с нарушением слуха открыта горячая линия по вопросам COVID-19
[16:59]Приговор активисту Котову смягчили до 1,5 года колонии общего режима
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[15:42]Крупным театрам и музеям могут восполнить ущерб от карантинных мер до конца июля
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[14:24]Суд над "Седьмой студией" перенесен на 6 мая из-за больничного Серебренникова
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[08:00]17 жертв шутинга в Канаде, пособия для мигрантов в России. Главное к утру 20 апреля

19 апреля, воскресенье

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[15:50]Продажи маникюрных аппаратов за 14 дней самоизоляции выросли более чем на 440%
[14:57]Китай считает, что критика ВОЗ безосновательна и не пользуется популярностью
[13:57]Путин заявил о "здоровой, сильной экономике", позволяющей бороться с эпидемией
[13:45]Температура в Москве достигнет климатической нормы к концу следующей недели
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Арестованный инициатор стихийного митинга во Владикавказе объявил голодовку

Общество
09:26, 21 апреля 2020

Организатора митинга во Владикавказе Вадима Чельдиева арестовали по делу о применении насилия к представителю власти.

В знак протеста Чельдиев объявил голодовку, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на его адвоката Батраза Кульчиева.

Накануне, 20 апреля, во Владикавказе прошла стихийная акция протеста против режима самоизоляции, во время которого многие люди лишились работы. На улицу вышли около полутора тысяч человек. Между протестующими и ОМОНом произошли столкновения, сообщается о 69 задержанных.

В отношении Чельдиева завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). Отмечается, что это второе дело, возбужденное против него.

Первое дело было связано с распространением ложной информации о коронавирусе. В рамках него Чельдиева конвоировали из Петербурга. По версии следствия, 18 апреля во время остановки на АЗС в селе Алханчурт Чельдиев ударил сопровождавшего его сотрудника правоохранительных органов.

Сам Чельдиев считает эпизод инсценировкой. По словам его адвоката, правоохранителя ударил по лицу другой силовик.

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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Рисунок: Mara Saturio

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