Из дела Котова пропали видеоматериалы, доказывающие его невиновность

Сегодня Мосгорсуд начал рассмотрение дела Константина Котова, осужденного на 4 года колонии по «дадинской» статье – 212.1. В феврале 2-й Кассационный суд вынес постановление о его пересмотре.

Накануне адвокаты попросили всех не приезжать на заседание: во-первых, опасно, во-вторых, все равно в зал никого не пустят, кроме адвокатов, судьи и прокурора. Заседание прошло в апелляционном корпусе, где обычно рассматриваются апелляции по административным делам. Константина в суд доставлять не стали, он участвовал в заседании по видеосвязи.

Адвокаты настаивали на изменении Котову меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

– Даже для домашнего ареста нет никаких законных оснований, как их нет и для стражи: Костя имеет жилье в собственности в Москве и прописан в нем. Он женат, заботится о родителях, которым, особенно в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой нужна как никогда его поддержка. Он был трудоустроен до ареста и будет сразу после освобождения. Он ранее не был судим, а сейчас обвиняется в ненасильственном преступлении средней тяжести, да и его он с учетом позиции КС не совершал, – заявила адвокат Мария Эйсмонт. – А тут еще и пандемия коронавируса: очевидно, что нахождение в условиях изолятора не предполагает возможности самоизоляции. Мы требуем немедленного освобождения Кости.

Защита также настаивала на том, что в условиях пандемии рассматривать дело по существу невозможно, поскольку это опасно для здоровья свидетелей и специалистов, которых необходимо допросить. Однако против этого возразило обвинение, и суд принял сторону последнего.

По словам Марии Эйсмонт, в ходе заседания вдруг раздался жуткий скрип, и в клетку к Константину завели бородатого товарища, который представился Мусаевым со 126-й статьей (похищение человека). Бородач уселся рядом с Котовым, а потом как-то незаметно исчез.

– Вот вам и социальное дистанцирование в СИЗО, – грустно констатирует адвокат.

Когда защита ходатайствовала о повторном изучении видеоматериалов и повторном допросе полицейских, выяснилось, что из дела исчезло главное доказательство невиновности Котова – флешка с видео его задержания 19 августа 2019 года у памятника героям Плевны. То самое, где он просто выходит из метро и 40 секунд просто идет по улице.

Заседание в итоге было перенесено на 16 апреля. Суд решил вызвать свидетелей и пообещал найти утраченную видеозапись. На аргументы, что, вообще-то, на дворе пандемия, судья ответил, что всем вышлют повестки. Просьбу отложить процесс до окончания пандемии суд просто проигнорировал.