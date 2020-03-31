Владимир Осечкин: Боюсь, что тюремная статистика по COVID-19 фальсифицируется

Коронавирус за решеткой: СИЗО Москвы закрыли на карантин. Основатель Gulagu.net призвал Путина предотвратить катастрофу.

В распоряжении Sobesednik.ru оказалось письмо за подписью генерал-майора Сергея Мороза, начальника УФСИН России по г. Москве, к начальнику Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майору юстиции Андрею Захарову. В нем Мороз сообщает о закрытии с 31 марта на карантин всех столичных СИЗО, кроме одного в Капотне, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Что реально происходит за решеткой и велика ли угроза цепного заражения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, нам рассказал основатель социальной сети Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин.

«Многие боятся заразиться и думают об увольнении»

– ФСИН не готова к распространению пандемии, личный состав пребывает в смятении, многие боятся заразиться и думают об увольнении. Атмосфера удручающая. Младший офицерский состав, те сотрудники, кто каждый день входит в режимную зону и непосредственно общается с заключёнными, угнетён. Они получают небольшую зарплату, живут в съёмных квартирах или общежитиях, их вынуждают перерабатывать. При этом на этом фоне олигархами выглядят генералы ФСИН с многомиллионными доходами, автомобилями премиальных брендов и получением социальных выплат в размере 20-30 миллионов рублей. Разрыв в доходах рядовых сотрудников и генералитета колоссальный.

«ФСИН рапортует, что может производить маски. Но это не так!»

– Последней каплей стали последние решения генералов о переводе сотрудников СИЗО и колоний на казарменное положение по 14 суток в самом учреждении без выхода на свободу к своим семьям. Многие сотрудники просто в шоке от этого. Им не выдают соответствующих респираторов с уровнем защиты FFP2, не выдают очков и необходимого количества дезинфицирующих средств, при этом принуждают под угрозой увольнения и даже привлечения к ответственности находиться в учреждениях по 2 недели.

ФСИН бравурно рапортует о том, что они сами могут производить защитные маски. Но это не так! Все эти маски шьют сами заключённые на обыкновенных швейных машинках из материалов, которые не могут быть признаны защитным средством от коронавируса SARS-Cov-2 и никак не спасут носителя такой бутафорской маски от заболевания COVID-19.

«Проникновение вируса в тюрьмы приведет к гибели многих людей»

– Ситуация критичная не только с личным составом. Заключённые даже в московских СИЗО содержатся в бесчеловечных условиях с нарушением элементарных требований статьи 3 Европейской конвенции и статьи 23 федерального закона «О содержании под стражей», не обеспечены минимальными санитарные требования, во всех СИЗО Москвы перелимит. В таких условиях проникновение коронавируса приведёт к гибели многих людей.

Именно поэтому ВОЗ призвала власти всех стран-участниц ООН принять меры к разгрузке тюрем. Но российские власти просто не готовы к этому. В целом ряде регионов сейчас фиксируется рост числа заболевших гриппом и пневмонией, но мы подозреваем, что заключённым просто не ставят настоящий диагноз, и статистика по COVID-19 фальсифицируется. В любом случае, перепроверить эту информацию нет никакой возможности, доступ адвокатов в СИЗО и колонии затруднён, а свидания с родственниками заключённых вообще отменены и приостановлены на месяцы. При этом сотрудники ФСИН не предоставляют заключённым права и возможности разговаривать с родственниками по телефону или скайпу, ФСИН де-факто превратилась в крепость и каменный мешок, за стенами которого безнаказанно могут нарушаться права человека.

Именно поэтому мы недавно обратились к президенту и министру юстиции РФ с рядом конкретных предложений, и, по нашим данным, администрация президента срочно запросила позицию и мнение руководства МинЮста и ФСИН. Мы по-прежнему будем настаивать ежедневно на необходимости кардинальной разгрузки учреждений исправительной системы, изменении максимально возможному количеству обвиняемых и подсудимых меры пресечения на иную, на освобождении всех осуждённых, кто уже по закону имеет право на УДО, а также прорабатываем экстренный вариант амнистии и замены наказания широкому кругу осуждённых на иной вид наказания, не связанного с лишением свободы. Пока ещё мы можем предотвратить катастрофу.