Путин ввел в состав Общественной палаты ректора РГСУ Починок и ещё 39 членов

В состав Общественной палаты указом президента РФ Владимира Путина были введены 40 членов. Столько главе государства полагается утвердить в соответствии с его квотой.

Среди предложенных Владимиром Путиным членов ОП ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), вдова экс-министра и экс-сенатора Александра Починка Наталья Починок, которая была назначена на свой пост после скандала с плагиатом в диссертации прошлого ректора РГСУ Лидии Федякиной, а также с множеством других диссертаций в вузе. При этом Sobesednik.ru отмечал, что, по данным «Диссернета», Починок стала одной из девяти ректоров, в научной работе которой был выявлен непосредственный подлог («замена эмпирических данных»). Кроме этого, осенью прошлого года она участвовала в выборах в Мосгордуму как «самовыдвиженец», однако с большим разрывом проиграла представителю «Яблока» Максиму Круглову.

Среди других назначений президента в ОП значится действующий секретарь организации Лидия Михеева, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, ректор МАИ Михаил Погосян, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и многие другие.