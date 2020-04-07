В "нерабочую неделю" 16% фирм устроили сокращения, а 30% – отпуска за свой счет

Сократить зарплаты своим сотрудникам за счет уменьшения рабочих часов за период с 31 марта по 2 апреля решили в 49% компаний, опрошенных в ходе исследования ЦСР, посвящённого «шоковым» событиям этого года. Ещё 20% не стали менять график работы, просто уменьшив размеры выплат за неё.

В 20% случаев компании уменьшали заработную плату за счет перевода на удаленку, передает РБК, опираясь на результаты опроса.

При этом в 16% предприятий руководство приняло решения о необходимости провести увольнения сотрудников, а ещё почти в 30% случаев фирмы, несмотря на незаконность данной операции, отправили работников в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин продлил «нерабочую неделю» до конца апреля, при этом он подчеркнул, что заработная плата в этом случае должна быть сохранена.