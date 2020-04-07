Готовимся к войне? Вокруг Кремля возводят антитеррористические заграждения

На безлюдных улицах и площадях Москвы, в самом центре столицы, вокруг Кремля вовсю устанавливают антитеррористические укрепления. Корреспондент Sobesednik.ru стал свидетелем укрепработ и выяснил, какую угрозу способны отвести эти конструкции.

Наряду с гранитными тумбами, которые загораживали подъезды ранее, здесь монтируют высокотехнологичную систему защиты из стали.

Работы ведутся у Манежной площади. Подъезд к Красной площади со стороны Гостиного двора уже укрепили.

Судя по маркировке, вокруг Кремля установили оборудование американской компании El Go Team Security.

По словам производителя, выдвижная модель BLG-02-SM-200, которую установили в центре Москвы, разработана специально против террористических атак с использованием грузового транспорта:

«Террористы все чаще используют транспортные средства для нападения на многолюдные гражданские районы и другие уязвимые или громкие места, убивая и ранив тысячи людей во всем мире. Наше решение быстро и эффективно устраняет эту критическую уязвимость, позволяя вам обеспечить безопасность в городских условиях и других сложных средах и периметрах».

О том, как работают эти защитные системы, видно по специальному краш-тесту, снятому El Go Team.

Несмотря на обновление, прежнюю защиту из гранита убирать не собираются.

Но это ещё не все. Вокруг Спасской башни установлено новое ограждение, а справа и слева от арки подготовили посты для караульных.

Работы по усилению защиты Кремля продолжаются, несмотря на возможную отмену военного парада 9 мая.

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