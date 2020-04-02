Михаил Веллер: Для празднования Дня Победы сегодня нет оснований

Российские власти сейчас решают вопрос, быть параду Победы 9 мая или не быть. Да, этот год — юбилейный, прошло 75 лет с окончания Великой Отечественной войны, но пандемия COVID-19, которая уже явно войдёт в историю наравне с чумой по своим разрушительным последствиям, диктует свои правила. Карантин, самоизоляция людей и стран, отмена любых мероприятий и вообще дистанция в 2 метра между людьми... К тому же в России пик эпидемии ещё не наступил.

Свое мнение о необходимости празднования Дня Победы в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru высказали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и писатель, философ Михаил Веллер.

— Пока задача номер один – обуздать болезнь. Москва – наиболее уязвимый город страны, — считает Геннадий Зюганов. — Тут одних приезжих почти 15 миллионов, плюс 7 миллионов в Московской области. И только за прошлую неделю из-за рубежа, где полыхает зараза, прилетело 133 тысячи человек. Если удержимся от пика, который может парализовать медицину, как в Италии, Испании и Нью-Йорке, тогда и будем принимать решение. Если нет — придётся празднование переносить. Тем более что приглашённые на парад главы государств не в состоянии будут приехать. А у нас ветераны ещё приглашены. На Красной площади 9 мая обычно бывает почти 20 тысяч человек, если в общей сложности.

Но в нашей истории уже были переносы парадов. Например, один из парадов мы вместе с нашими союзниками проводили в сентябре и в Берлине. И я не вижу большой проблемы, если мы и в этот раз парад проведём чуть позже. Парад в принципе должен быть торжеством. Но торжество невозможно сделать в условиях свирепствования вируса. Я думаю, что в ближайшие 10 дней покажут, будет ли парад 9 мая. Но пока что репетиции парада приостановлены.

— Сейчас власти нужно вводить чрезвычайную ситуацию, отменять вообще все эти налоги-кредиты, перестать набивать свои карманы и подумать о людях! — считает Михаил Веллер. — И я думаю, что в свете разразившихся несчастий – пандемии, девальвации рубля, обрушения цен на нефть, празднование Дня Победы будет выглядеть несколько неуместным. Потому что для празднования у нас сегодня нет ни малейших оснований. Так что лучше всего спустить этот День Победы на тормозах — как говорят профессионалы, «пустить информацию по затухающей». И перестать о нём говорить, думать и мусолить. Потому что сейчас нужно заниматься проблемами сегодняшнего дня, и только. А любые попытки празднества будут только вызывать дополнительное раздражение народа.