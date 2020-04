ICQ New, 50 тыс. каждому и свет в конце туннеля. Главное к утру 6 апреля. Кратко

Раздать по 50 тысяч каждому россиянину и ещё 10 тысяч на каждого ребенка — с таким предложением к Владимиру Путину обратилась депутат заксобрания Алтая от КПРФ Мария Демина. Она записала видеообращение, в котором также попросила полностью освободить от налогов малый и средний бизнес: «Россия помогает США, Китаю и Сирии, но забывает про своих граждан», — считает депутат.

Компания Mail.ru Group намерена вновь начать работать с мессенджером ICQ, который приспособлен для группового общения и получит название ICQ New. С 6 апреля он появится в App Store и Google Play, передает «КоммерсантЪ».

Британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был обнаружен коронавирус, был госпитализирован, сообщается на сайте правительства страны. Это было сделано для страховки, так как на протяжении 10 дней у Джонсона сохранялись симптомы болезни. Пожелания в выздоровлении ему, «ведущему свою личную борьбу с вирусом», успел высказать президент США Дональд Трамп: «Я надеюсь, и я уверен, что с ним все будет хорошо. Он сильный мужчина, сильная личность», — уверен американский лидер.

Трамп также заявил, что США начинает «видеть свет в конце туннеля». По его мнению, снижение количества смертей в Нью-Йорке — это «хороший знак» в борьбе с вирусом. «Надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали», — поясняет Трамп в своем выступлении.

President Trump: "We see light at the end of the tunnel. Things are happening. Things are happening. We're starting to see light at the end of the tunnel. And hopefully in the not-too-distant future, we'll be very proud of the job we all did." pic.twitter.com/ZBFzI3mM2Y