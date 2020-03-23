Песков: запрет Собянина могут распространить на сотрудников АП, но не на Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет мэра Москвы Сергея Собянина на передвижение по городу в связи с коронавирусом может быть распространен на сотрудников администрации президента.

Он отметил, что в Кремле относятся с пониманием к такой инициативе градоначальника.

При этом президент РФ Владимир Путин, как заверил Песков, продолжит свою работу, так как «работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах».

Он также отметил, что в своей Московской квартире глава государства не живет, а предпочитает работать и жить в одном месте, то есть в государственных резиденциях.

«Президент пока работает, вы видите, что таких уж массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается — сейчас было бы неразумно это делать», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщали о возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на июнь.