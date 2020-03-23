Собянин обещал выплатить попавшим на карантин пожилым москвичам по четыре тысячи

Жителей столицы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали оставаться дома с 26 марта по 14 апреля.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного градоначальника. «Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой», – отметил мэр.

Не выходить из дома обязали тех, кто страдает бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологией или недавно перенес инсульт. Отмечается, что исключение будут составлять руководящие работники.

Мэр также распорядился оказать материальную поддержку в размере четырех тысяч рублей всем пожилым москвичам, оказавшимся в вынужденной изоляции. «Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», – пояснил Собянин.

Помимо этого, операторам связи запрещено отключать телефон и интернет при нулевом или отрицательном балансе у остающихся на карантине с 26 марта.

«В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры», – указывается в сообщении.