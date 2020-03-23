Коронавирус у Харви Вайнштейна и лучшие зарплаты в РФ: главное к утру 23 марта

В Италию прибыло несколько российских военно-транспортных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.

Семь бортов Ил-76 приземлились на авиабазе ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» под Римом, передает ТАСС. Россиян встретил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Самолеты и оборудование отмечены стикерами в виде сердец с надписью «Из России с любовью». Всего в страну направлено девять самолетов ВКС РФ.

Число заболевших коронавирусом в Италии приближается к 60 тысячам, умерло почти 5,5 тысячи человек. Число заболевших в мире почти достигло 340 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России зафиксировано 367 случаев COVID-19.

Среди инфицированных – испанский оперный певец Пласидо Доминго. Об этом он сам сообщил в Facebook, передает «Интерфакс». У тенора высокая температура и кашель. Запланированный на 28 апреля концерт в московском «Зарядье» отменен. Сейчас в Иcпании болеет свыше 28,5 тысячи человек, 1,7 тысячи скончались.

Как пишет издание Niagara Gazette, COVID-19 заразился скандальный продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам заключения за сексуальные преступления. В настоящий момент Вайнштейн находится в изоляторе исправительного учреждения Венде (штат Нью-Йорк). В США число заболевших коронаврусом, по данным института Хопкинса, составляет более 35,2 тысячи человек, скончался 471 заболевший и ни один не вылечился.

Япония пока не обсуждает вариант отмены летних Олимпийских игр, однако рассматривает возможность их переноса, пишет Kyodo News. Решение в течение четырех недель должен вынести Международный олимпийский комитет. Канада между тем отказалась от участия в ОИ-2020, а Австралия заявила, что не сможет собрать команду.

Всероссийское голосование по Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, окончательное решение должно быть принято до 25 марта. Причиной переноса называют пандемию коронавируса.

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. Лучше всех зарабатывают представители нефтедобывающей отрасли на Сахалине, которые получают более 350 тысяч рублей, а также столичные финансисты (до 200 тысяч) и IT-специалисты (169 тысяч). Как отмечает «РИА Новости», в 2019 году зарплаты в среднем по стране выросли на 9,1% – приблизительно до 41 тысячи рублей с учетом выплаты НДФЛ.