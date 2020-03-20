Полиция выставила охрану у "радиоактивной" хорды: противники стройки не пройдут

Власти Москвы обещали зачистить место строительства будущей Юго-Вострочной хорды от радиации, но зачистили от активистов. Сегодня ночью полицейские задержали протестующих у «Московского завода полиметаллов».

В ночь на пятницу эвакуатор увез микроавтобус «Соболь», в котором посменно дежурили протестующие, на штрафстоянку.

– Самих противников строительства полиция доставила в ближайшее ОВД «Орехово-Борисово Южное», – рассказал нам один из активистов, которому удалось остаться на месте. Он продолжал вести прямую трансляцию в соцсетях.

Ещё несколько человек укрылись в припаркованной рядом легковушке. Полицейские, оставшиеся на месте, к ним интереса не проявили.

Число задержанных вместе с журналистами, которых не спасли пресс-карты, чуть перевалило за 50. Ранее мэрия Москвы запретила любые массовые мероприятия свыше 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Полицейские наряды разъехались к 12 ночи. Напротив выезда со строительной площадки остался только один автобус. Некоторые из стражей порядка удобно устроились на ночлег в кабине.

Акции против строительства Юго-Восточной хорды, которое затрагивает территорию бывшего могильника радиоактивных отходов, идут с лета прошлого года. Последние несколько месяцев протестующие несли вахту в темно-зеленом микроавтобусе «Соболь», поочередно сменяя друг друга.

На вопросы о возможных повторных задержаниях активисты, оставшиеся на месте, отвечают крепким бранным словом, которое на цензурную речь можно перевести так: «Да начхать!»

Ранее Сергей Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды: «На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена. К сожалению, сам завод полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, поэтому мы взяли эту задачу на себя».

Однако стройку это не остановило.