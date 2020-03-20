Первый раз в средний класс: социолог и депутат – о скандальных словах Путина

Недавно в интервью ТАСС Владимир Путин заявил, что к среднему классу относятся те люди, чей доход превышает 17 тысяч рублей или 1,5 прожиточных минимума (то есть, порядка 70% населения). Если быть совсем точными, это 16920 рублей. Мы поинтересовались мнением экспертов на этот счет.

– Нет, человека с доходом в 17 тысяч рублей нельзя отнести к представителям среднего класса, – отрезал депутат Госдумы Олег Шеин. – Но дело тут даже не в доходе, а в доле в национальном благосостоянии. Классически средний класс описывается как социальная группа, чья доля в населении пропорциональна ее доле в национальном богатстве. Когда мы читаем, что 1% населения принадлежит 90% национального богатства, значит на всех остальных приходится всего 10%. Так вот, средний класс – это там, где демографическое и имущественное соотношение является близким. Это порядка 5-7% населения.

Олег Шеин / фото: Global Look Press

– Существует множество теорий среднего класса. Согласно моей теории – это люди со средним доходом для своей страны, – говорит социолог Ольга Крыштановская. – Сейчас средняя зарплата в России составляет порядка 40 тысяч рублей. Те, кто получает чуть меньше или чуть больше, входят в средний класс. Вообще, в каждой стране большая часть людей относится к среднему классу просто статистически. Богатых и бедных мало, большинство – средний класс. Есть еще теория, по которой люди владеющие собственностью и недвижимостью относятся к среднему классу. В этом случае у нас таких людей еще больше – у нас многие владеют недвижимостью. Поэтому, в принципе, Путин прав, хотя это кажется многим чем-то поднебесным. Он близок к реальному восприятию среднего класса. Просто у нас так сложилось, что эта концепция в России была выдернута из контекста и ей был придан некий особый смысл. Никто не говорил о том, что в этой концепции, помимо среднего, есть еще высший и низший классы. Про них никто никогда ничего не говорит. Только про нищих и элиту. У населения совершенно дикие представления об этих делениях социальной структуры. Модель «рабочий класс, крестьянство и интеллигенция» развалилась, а новой не возникло. Путин основывался на данных, что средний класс – те, кто имеет 1,5 прожиточного минимума. Это не он выдумал, так считают международные организации. Конечно, в каждой стране средний класс по разному средний. В США, например, он гораздо богаче нашего. Мы хотели бы жить, как они, но хотеть не вредно. У нас средний класс – большинство населения России. И да, такие доходы имеет большинство. Просто наш средний класс, как и все общество, беден. У нас огромный разрыв между бедными и богатыми. Но нам надо смириться, что у нас средний класс вот такой скромненький.