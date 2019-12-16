Олег Шеин: Надо возвращать работникам отнятые у них права

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда РФ — о том, почему россияне не могут добиться индексации зарплат.

Конституционный суд назвал дискриминирующей практику, когда работодатели игнорируют инфляцию и не индексируют зарплату сотрудникам. При этом эксперты КС признали, что практика применения ст. 134 Трудового кодекса (именно она обязывает индексировать зарплаты) противоречива. Так, если компания частная, суды чаще принимают сторону работодателя. Но и с бюджетниками дело не намного лучше: в законе ведь не прописан ни единый порядок индексации, ни ее периодичность.

И хотя Трудовой кодекс (который был принят против интересов работников в 2001-м) декларирует индексацию зарплаты по инфляционным параметрам, причем эта декларация существует как для частного, так и для бюджетного сектора, ничего не меняется.

Дискуссия эта ведется с 1990-х. Ведь если нет индексации зарплаты, то это означает, что она снижается: ее съедает рост цен.

Бюджетникам проще: есть «майские указы» президента, есть общегосударственные решения... Впрочем, та же индексация фондов оплаты труда — это индексация именно фондов оплаты труда, то есть общие цифры. При этом у конкретных работников зарплата может и не расти.

Что с этим делать? Очевидно, что необходимо менять трудовое законодательство. В том числе возвращать работникам отнятое у них право на эффективный профсоюз, на коллективные переговоры и на забастовку. Без прав самих работников никакие государственные решения сверху работать не будут.

Кстати, я два года назад вносил законопроект именно по индексации зарплат, в том числе в частных компаниях. Понятное дело, он был отклонен парламентом. То есть «Единой Россией».

Вот сейчас КС обратил внимание Верховного суда на недочеты в законодательстве. А что дальше? Еще в 2010-м КС выпустил определение, где было сказано, что индексация зарплаты «по своей правовой природе представляет государственную гарантию по оплате труда» и что это одинаково касается как бюджетных, так и частных фирм. Сами видите, прошло уже десять лет, и никаких действий не последовало. Потому что КС может обратить внимание, но он работает в рамках Конституции. А Конституция 1993-го принималась не про социальное государство, а про крепкую президентскую вертикаль Бориса Ельцина. Поэтому социальные нормы прописаны там достаточно обобщенно.

К примеру, повышение пенсионного возраста, принятое в 2018-м, вопреки иллюзиям большей части россиян, никак не противоречит этой Конституции. КС давно уже нашел множество возможностей объяснить, почему можно отнимать у людей социальные права. Да, есть статья 55 Конституции РФ, где говорится: не допускается уменьшение прав и свобод граждан. Но КС заявляет: если вы еще не на пенсии и вам подняли пенсионный возраст, то никакого права у вас не отняли — вы же пока не получаете пенсию... И таких вещей очень много.

Поэтому вопрос в том, чтобы изменить законодательство. В первую очередь — Трудовой кодекс, который капитал сегодня воспринимает как избыточно обременяющий, но который при этом очень слабо защищает права работников.

Я, к слову, являюсь автором альтернативного Трудового кодекса. В 2001-м, когда парламент был гораздо более многополярным, соотношение между нами и теми, кто был против, было крайне близким. По ключевым поправкам соотношение было 226 на 224. Тогда нам, как видите, не хватило голосов. Они уже тогда выстраивали «Единую Россию»...

Но предложение мое было совершенно конкретным. Во-первых, дать самим работникам право защищать собственные интересы. Чтобы люди не боялись. А это означает, что надо гарантировать профсоюзным активистам неприкосновенность от увольнений. Надо вернуть профсоюзам право на согласование. В частности, по сокращению штата. Надо, чтобы администрация компаний была обязана вести переговоры с любым профсоюзом. Если он слабый, то переговоры ничем не закончатся. Но если профсоюз сильный, он добьется результата.

Между тем сегодня по действующему законодательству право на переговоры имеют лишь те профсоюзы, которые объединяют более половины работников. Так, если на автобазе работает 50 тысяч человек, то для того, чтобы начать диалог с работодателем, необходимо, чтобы в профсоюз вступило 25 с лишним тысяч человек. То есть это запретительная позиция.

Аналогично по забастовкам. Их в стране ежегодно проходит от 70 до 120. Но в предусмотренном законом формате — лишь одна-две, поскольку процедура совершенно невозможная для ее реализации. И этот список, к сожалению, можно продолжать...

Олег Шеин,

депутат ГД,

вице-президент Конфедерации труда РФ

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №48-2019.