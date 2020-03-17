"Ведомости": в Москве готовы закрыть метро, ввести ЧС и комендантский час

В Москве готовы ввести режим ЧС с полным прекращением работы общественного транспорта, в том числе метро.

Въезд в город будет закрыт, даже на личном транспорте. Также будут закрыты все компании кроме экстренных служб и тех предприятий, которые отвечают за жизнедеятельность города. При этом работать продолжат только аптеки и продуктовые магазины. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии и федеральном правительстве. Ранее это писал Znak.com.

В столице будет введен комендантский час, из-за которого на улицу можно будет выходить лишь при наличии официального разрешения. Ситуацию будет контролировать Росгвардия, сотрудники которой получат право задерживать всех нарушителей режима.

При этом МВД, Росгвардия, МЧС, медицинские подведомства Минобороны находятся в режиме готовности к ЧС, как и все силовые структуры.

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В мэрии газете отказали в комментариях, а неназванный сотрудник правоохранительного ведомства уверен, что число больных пока не соотсветствует введению ЧС.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на которую ссылается ТАСС, в России было выявлено 23 новых случая заболевания. Общее число зафиксированных случает в стране, составляет 114 (из них 10 заразились в РФ) в 26 субъектах федерации.